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Başkan Erdoğan'dan Bosna Hersek'te önemli açıklamalar! Başçarşı Camii açılışında konuşuyor

Başkan Erdoğan'dan Bosna Hersek'te önemli açıklamalar! Başçarşı Camii açılışında konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'te. Başkan Erdoğan önce bilge lider Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti. Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yapan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Cuma namazını kıldığımız camiinin Bosna Hersek ve müslüman alemine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Ekleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 14:50
Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 15:09
Başkan Erdoğan'dan Bosna Hersek'te önemli açıklamalar! Başçarşı Camii açılışında konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'te. Başkan Erdoğan önce Kovaçi Şehitliği'nde bulunan Meçhul Asker Anıtı'nı ve Aliya İzzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti. Erdoğan şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yaptı. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Cuma namazını kıldığımız camiinin Bosna Hersek ve müslüman alemine hayırlı olmasını diliyorum. Aradan geçen 5 asırlık yardımlar, savaşlarla zarar görmüştü.

Camimiz kapsamlı bir restorasyon sonrasında geçen sene açılışa hazır hale getirildi. Caminin açılışını 21 Mart'ta Miraç Gecesi'nde yapmayı planlıyorduk. Koronavirüs nedeniyle ertelemek zorunda kaldık.

ÇOCUKLARIMIZIN ELİNDEN TUTUP DAHA ÇOK CAMİLERE GETİRMELİYİZ

Namazlarımızı kıldığımız mekanların ötesinde evlerimizin neşesi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ellerinden tutup camilere daha çok getirmeliyiz. Hanım kardeşlerimizin özellikle genç kızlarımızın burlardan daha fazla faydalanmasını sağlamalıyız. Gayrımüslim dostlarımızın buralarda çekinmeden gelmelerini temin etmeliyiz.

Başçarşı Camii'nde kılınacak namazların okunacak ezanların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Camiinin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Saraybosnalı kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.


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