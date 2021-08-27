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Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Öğretmenlerin birinci doz aşı oranı yüzde 84,06

Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Öğretmenlerin birinci doz aşı oranı yüzde 84,06

Bakan Koca: Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72,57. Tüm toplumda bu oran yüzde 58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?

Ekleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 10:57
Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 11:01
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Öğretmenlerin birinci doz aşı oranı yüzde 84,06

Bakan Koca: Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72,57. Tüm toplumda bu oran yüzde 58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?


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