Azınlığın popüler ismi Fazıl Say Başkan Erdoğan'ın çizgisine geldi! CHP'li belediyelere ateş püskürdü

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say tatil beldelerindeki müzik yapan mekanlarda desibel ayarının çok yüksek olmasına çıkıştı. Say konser verdiği amfi tiyatrolarda diğer mekanların gürültüsünün kendi konserini bastırmasından oldukça şikatyetçi...



FAZIL SAY BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇİZGİSİNE GELDİ



Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan kararları duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Müzikle ilgili sınırlamayı daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" açıklamasına tepki gösteren CHP'liler, çaptan düşmüş sözde sanatçılar ve seküler muhalifler, "yaşam tarzımıza müdahale, ideoloji dayatması, gericilik" gibi tepkilerde bulunmuştu. Azınlık cephesinin, bir nevi kanaat önderi olan Fazıl Say hakkında ne diyeceği merak konusu oldu.



Instagram hesabından paylaşımda paylaşımda bulunan ve CHP'li belediyelere tepki gösteren Say şunları söyledi:



"Datça; Saat 21.10 Konserim başlamış, Chopin Noktürnler. Bir anda bir ses; bir gürültü patırtı, 200-300 metre ileride bir mekandan gelen canlı müzik sesi, amfi tiyatro inliyor, 2 müzik bir arada, piyanoyu zor duyuyoruz.



Chopin'in kemikleri sızladı.. Halbuki saat 22.00 de izinliymiş o mekan, Neyse 3-4 dakikaya kesiyor. (çünkü zabıta gelmiş)



"MEKANLAR EN ÇOK DESİBEL YAPMA YARIŞINDA"



Saat 22.00 Ravel çalıyorum "üzgün kuşlar". Sessizlik lazım o konsantre atmosfere… a ha; Yine patlatıyor sesi mekan sonuna kadar. Bu sefer durmuyor. Öyle ya, ona 22.00'de başla denmiş. ( neden22.00? 21.00'de amfitiyatro'da başlayan etkinliklerin hakkı 60 dakika mı? CHP belediyesi? neden??) 22.00 denmiş. Başlatmış o da.. Nice nice tiyatro , konser, duruyor, ara veriyor bu yüzden Datça'da. Benim konser ilk değil yani.. Ben hayli tedirgin 10-15 dakika daha devam ettim… Bach… Durum bu.



"UYUMANIZ BİLE MÜMKÜN DEĞİL"



Çeşme… CHP belediyesi; Alaçatı; Mekanlar en çok desibel yapma yarışında. Saat 23.00-23.30-00.00 durması lazım? Yok hayır devam.. 00.45 anca … Otel odanızın tüm cam ve kapılarını kapayıp kulağınıza tıkaç taksanız bile UYUYAMAZSINIZ bu gürültüde kardeşim. Bu bir kaos. 7 belki 8 mekanın gümbürtüsü her yerde tüm ilçede, kaçıyorsun, odanın içinde .. Dinlememezsin.



"CHP, BELEDİYE NEREDE?"



Onlar izin verirse, mekanlar susunca istediğin olur; dinlenmek, sessizlik, uyumak.. Mekanlar izin vermezse hiç bir şeye hakkın yok. 7 ayrı mekan, kendi çaldıklarını sonuna kadar açarsa,30 kilometreden duyuluyor herbiri, orada yaşanmaz kardeşim.. orada durulamaz. Sohbet edilemez. Orada "düşünülmez"! Cehennem bu. Ses cehennemi. CHP belediye nerede??? Bana istediğiniz sitemi edin kardeşim. Küfür edin bana! Saydırın! İstediğini de.. Bu ses katliamı hayatlarımıza işkence kardeşim. Sorun saat 12.00'de kesilmesi filan da değil, sorun desibel boyutu! Bu Ege'de bu mekancıların kendi alanı dışına ses kaçırması bile hak olmamalı, sadece kendi alanı duymalı, yalıtım mı yapar sesi mi kısar o onun sorunu, yapmazsa en ağır cezayı basın BELEDİYE!! Hakkı yok buna!!!





Olmayacak ne sanat, ne huzur!!! Orada konser var tiyatro var, sanatılar var.. Şu dönemde bu derece yaralı başlamış şu kültür sanat hayatı! CHP belediyeleri karar verin! Sanat faaliyetleri mi arabesk mekancılar mı? Karar verin! Peşindeyiz!!!"