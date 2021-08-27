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Afganistan Kabil'deki terör saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! 90 ölü 150 yaralı

Afganistan Kabil'deki terör saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! 90 ölü 150 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 90'a yükseldi, en az 150 kişi yaralandı. Uluslararası toplum Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yönelik terör saldırılarını kınadı.

Ekleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 10:10
Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 10:11
Afganistan Kabil'deki terör saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! 90 ölü 150 yaralı

BBC'nin haberine göre, terör saldırılarında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 90 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı. İsmi açıklanmayan Taliban yöneticisi, 28 Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini belirterek "Biz, Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik." dedi.Taliban yöneticisi, ABD'nin tahliyelerini tamamlamak ve geri çekilmek için 31 Ağustos tarihini uzatmasına gerek olmadığını söyledi. Batılı bir güvenlik yetkilisi, saldırıların ardından sivillerin tahliyesinin hızlandırıldığını ve uçuşların düzenli olarak yapıldığını belirtti.
 
Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede dün iki ayrı patlama meydana gelmişti. Saldırıları çok sayıda ülke ve Taliban kınamıştı.
 
ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin, "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını" söyleyerek intikam almaya yemin etmişti. Biden, "Saldırı DEAŞ/Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır." ifadesini kullanmıştı.Son haftalarda DEAŞ/Horasan'ın Kabil'deki havalimanına saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını belirten Biden, bu nedenle de Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söylemişti.
 
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, havalimanındaki terör saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısının 13'e, yaralıların ise 18'e yükseldiğini açıklamıştı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
 
Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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