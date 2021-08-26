Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar: 17 kişiden 11'i FETÖ'cü çıktı

Edirne sınırından Yunanistan’a geçmeye çalışan 17 kişi Hudut Kartalları tarafından yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıktı.
Edirne sınırından Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 17 kişiye yönelik Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi.