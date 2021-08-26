Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar: 17 kişiden 11'i FETÖ'cü çıktı

Edirne sınırından Yunanistan’a geçmeye çalışan 17 kişi Hudut Kartalları tarafından yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıktı.