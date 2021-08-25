Yerli koronavirüs aşısında flaş gelişme! TURKOVAC'ta faz 3 başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı 'TURKOVAC', faz 3 çalışmaları kapsamında ERÜ'de gönüllülere uygulanmaya başlandı.



ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve faz 3 çalışmaları devam eden 'TURKOVAC' aşısının faz 3 gönüllü dozlamasına ERÜ'de başlandığını duyurdu.



Çalış, vatandaşların ilgili telefon numarasını arayarak gönüllü olmalarını beklediklerini kaydetti.



'TURKOVAC'ın faz 3 çalışmaları kapsamında bugün Kayseri Şehir Hastanesinde de gönüllülere uygulanmasına başlanmıştı.