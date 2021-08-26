USD (Alış - Satış) : 8,36 - 8,37 EURO (Alış - Satış) : 9,84 - 9,85
Ana Sayfa.
Güncel
Yavuz Ağıralioğlu: 19 yıldır iktidarda kalmak takdir edilmesi gereken bir başarı

Yavuz Ağıralioğlu: 19 yıldır iktidarda kalmak takdir edilmesi gereken bir başarı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'nin 19 yıldır iktidarda kalmasının takdir edilmesi gereken bir başarı olduğunu söyledi.

Ekleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 16:12
Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 16:16
Yavuz Ağıralioğlu: 19 yıldır iktidarda kalmak takdir edilmesi gereken bir başarı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinin İstanbul Çekmeköy ilçe yönetimi ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

AĞIRALİOĞLU, AK PARTİ'Yİ ÖVDÜ
Toplantıda "AK Parti'deki arkadaşlarımız bizim hasmımız değildir. Hem kardeşleriz hem de rakibiz." diyen Ağıralioğlu, AK Parti'nin takdir edilmesi gereken bir başarı gösterdiğini söyledi.

"EMSALİNE AZ RASTLANIR BİR İKTİDAR BAŞARISI GÖSTERDİLER"
Burada partililere bir konuşma yapan Ağıralioğlu, "Uzun bir zamandır AK Parti Türk siyasetinde, Allah var. Emsaline az rastlanabilir bir iktidar başarısı da göstermiştir. 19 yıldır iktidarda kalmak, aralıksız iktidar olmak daha önce Türk siyasetinin tecrübe ettiği bir şey değildir. Bu cihetten bakarsanız takdir edilmesi gereken bir başarıdır." ifadelerini kullandı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı