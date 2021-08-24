Spotify Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir? Spotify kullanıcı adı değiştirmek mümkün mü?

Müzik ve postcast dinleme uygulaması olarak hayatımıza giren Spotify, günümüzde pek çok kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. 2006 yılında İsveç'te kurulan ve dünya genelinde 345 milyon aboneye sahip olan Spotify’ı açarken bir kullanıcı adı belirlemek gerekiyor. Belirli bir zaman sonrasında kullanıcı adını değiştirmek isteyen kullanıcılar ise Spotify kullanıcı adı nasıl değiştirilir? Sorusunu araştırıyor. Peki, Spotify kullanıcı adı nasıl değiştirilir? İşte Spotify kullanıcı adı değiştirmenin yolları…









Spotify Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir?



Spotify Profil Fotoğrafı Nasıl Değiştirilir?



Spotify kullanıcı adı neden değişmiyor?



Telefondan Spotify Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir?

Bilgisayardan Spotify Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir?



Spotify, kullanıcı adı genellikle hesap açılırken Spotify tarafından rastgele seçiliyor. Güvenlik nedeniyle yapılan bu uygulama pek çok kullanıcının Spotify kullanıcı adı nasıl değiştirilir sorusunu sormasına sebep olsa da şu anlık Spotify’da kullanıcı adı değiştirmek mümkün değil. Rastgele verilmiş olan kullanıcı ismi değiştirilmese de profilde yer alan ismi değiştirerek insanların sizi o isim ile bulmasını sağlayabilirsiniz. Peki,Spotify kullanmaya başladıktan sonra da istediğiniz zaman profil fotoğrafınızı değiştirebilirsiniz.Masaüstü uygulamanın sağ üst köşesindeki Spotify kullanıcı adına tıklayın.- İmleci mevcut profil resminin üstüne getir ve Değiştir'e tıkla.- Kullanmak istediğin resmi seçSpotify kullanıcı adı neden değişmiyor sorusunun gündeme gelmesi sonrasında Spotify’dan açıklama gecikmedi! Spotify’ın random olarak belirlediği Spotify kullanıcı adı güvenlik önlemleri sebebiyle değiştirilemiyor. Ancak isteyen kullanıcılar Facebook ile bağlanarak profillerinde yer alan ismi değiştirebilir.Spotify uygulamasında kullanıcı adınızı telefon ile değiştirmek için yapmanız gerekenler şu şekilde sıralanmıştır. Spotify kullanıcı adı değiştirmek için;• Telefonunuzdan Spotify uygulamasına giriş yapın.• Sağ üst köşede yer alan ayarlar işaretine tıklayın.• Ayarlar kısmına girdikten sonra menüde bulunan ‘Sosyal’ bölümüne girin.• ‘Facebook’a Bağlan’ seçeneğine tıklayın ve adımları takip ederek işlemi tamamlayın.Telefondan Spotify kullanıcı ismi nasıl değiştirilir sorusunun cevabını arayan kullanıcılar bu yöntem ile kolaylıkla Spotify kullanıcı adını kolaylıkla değiştirebilirler.Spotify kullanıcı adınızı Facebook profil aracılığıyla değiştirebilirsiniz. Facebook üzerinden kullandığınız kullanıcı ismini Spotify uygulamasına aktararak isim değişikliği yapmanız mümkündür. Bilgisayardan Spotify kullanıcı adı değiştirmek için;• İlk olarak Spotify uygulamasında yer alan Facebook’ a bağla seçeneğine girilmelidir.• Bu seçeneğe tıklamanın ardından Facebook kullanıcı adınızı girmeniz gerekiyor.• Facebook kullanıcı adı ve şifrenizi girdikten sonra işlemi onaylayın.• Onaylama sonrasında, Spotify uygulaması ve Facebook bağlanacaktır.• Bu işlemleri adım adım gerçekleştirdikten sonra Facebook kullanıcı adınız Spotify kullanıcı adınız haline gelecek.Spotify’ın gerçekleştirdiği açıklamalara göre Spotify kullanıcı adı nasıl değiştirilir sorusu bu şekilde cevaplandırılmıştır.