Mansur Yavaş vaatlerinin yalnızca yüz 3.5'unu yapmış!

Fatih Altaylı'nın programına katılan Mansur Yavaş, veremediği cevaplarla gündem olmayı başardı. Sosyal medyada günlerce konuşulan Yavaş'ın gerçekleştirmediği vaatlerini Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı. Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Yavaş'ın yalnızca verdiği vaatlerden yüdze 3.5'unu gerçekleştirdiğini açıkladı. İşte CHP'li Mansur Yavaş'ın seçim öncesi yapacağını iddia ettiği ve yalnızca yüzde 3'ünü yaptığı o vaatler...







