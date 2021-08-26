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Siyaset
Mansur Yavaş vaatlerinin yalnızca yüz 3.5'unu yapmış!

Mansur Yavaş vaatlerinin yalnızca yüz 3.5'unu yapmış!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mansur Yavaş, katıldığı televizyon programında gerçekleşen vaatlerini sayamamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ekleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 15:49
Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 16:15
Mansur Yavaş vaatlerinin yalnızca yüz 3.5'unu yapmış!

Fatih Altaylı'nın programına katılan Mansur Yavaş, veremediği cevaplarla gündem olmayı başardı. Sosyal medyada günlerce konuşulan Yavaş'ın gerçekleştirmediği vaatlerini Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı. Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Yavaş'ın yalnızca verdiği vaatlerden yüdze 3.5'unu gerçekleştirdiğini açıkladı. İşte CHP'li Mansur Yavaş'ın seçim öncesi yapacağını iddia ettiği ve yalnızca yüzde 3'ünü yaptığı o vaatler...




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