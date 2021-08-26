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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Çorum ülkedir' gafı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Çorum ülkedir' gafı

Çorum'da muhtarlar, STK temsilcileri, kanaat önderleriyle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, konuşması sırasında 'Çorum ciddi ihracat yapan ülkedir' diyerek gaflarına bir yenisini daha ekledi.

Ekleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 15:48
Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 15:56
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Çorum ülkedir' gafı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da bir düğün salonunda düzenlenen 'Kanaat Önderleri Buluşması'nda muhtarlar, oda, dernek başkanları ile sivil toplum kuruluşu ve üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada gaflarına bir yenisini daha ekledi.

'ÇORUM, CİDDİ İHRACAT YAPAN BİR ÜLKEDİR'

Çorum'un ihracat konusunda ülke ekonomisine yaptığı katkıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, Çorum'un bir şehir yerine ülke olduğunu söyledi.

CHP lideri, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Bakın değerli arkadaşlar, Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan bir ülkedir. Şey, ildir.'


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