Kabil Havalimanındaki patlamada 12'si Amerikan askeri olmak üzere en az 60 kişi hayatının kaybetti





ABD medyası, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanındaki patlamada 4 Amerikan askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını bildirdi.



Amerikan basınına konuşan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Kabil Havalimanındaki iki patlamada 4 ABD Deniz Kuvvetleri askerinin yaşamını yitirdiği, 3 askerin de yaralandığı belirtildi.



Ayrıca görgü tanıkları patlamalarda havalimanına ulaşmaya çalışan birçok Afgan'ın da yaşamını yitirdiğini kaydetti.



İNGİLİZ MEDYASI: EN AZ 60 ÖLÜ



İngiliz medyası Kabil'de meydana gelen 2 patlamada en az 60 kişinin öldüğünü 140 kişinin de yaralandığını açıkladı







PENTAGON'DAN AÇIKLAMA



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Amerikan medyasına düşen haberlerin hemen ardından yazılı bir açıklama yaptı.



Pentagon'un açıklamasında söz konusu patlamada ölen ABD askerlerinin sayısı belirtilmezken 'bazı Amerikan askerlerinin' hayatını kaybettiği belirtildi.



Kabil Havalimanı civarında patlama! MSB'den açıklama geldi



KABİL HAVALİMANINDA PATLAMA



Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yakın bölgede bugün iki ayrı patlama meydana gelmişti.



Al-Jazeera ise patlamada ölü sayısının 25'e, yaralı sayısının 90'a yükseldiğini duyurdu.



Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı 'güçlü bir şeklide' kınadıklarını ve olayın 'ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda' meydana geldiğini bildirdi.



Associated Press, ismini paylaşmayan ABD'li yetkililerin, patlamanın kesinlikle DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını aktardı.

