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İstanbul'da son arızalı İETT vakası Sancaktepe'de

İstanbul'da son arızalı İETT vakası Sancaktepe'de

İstanbul sokaklarında her gün arızalı İETT otobüsü manzarasına rastlanırken, vatandaşlar bu duruma çare arıyor.

Ekleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 14:05
Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 14:15
İstanbul'da son arızalı İETT vakası Sancaktepe'de

İstanbul'da gündem, bakımsızlıktan dolayı yolda kalan İETT otobüsleri...
 
Sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait İETT otobüsleri, İstanbulluları canından bezdirdi.
 
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sokaklarında, her gün vatandaşlar tarafından görüntülenen toplu taşıma araçlarının arıza yapması ve yolcuların çektiği çile görüntülerine bir yenisi daha eklendi.
 
SON ARIZA SANCAKTEPE'DE
Son vaka ise bu sabah, İstanbul Sancaktepe'de görüntülendi.
 
Binlerce vatandaşın sabah işe gitmek için kullandığı İETT otobüslerinin arızalanmasına tahammülü kalmazken, İstanbullular bu duruma artık acil müdahale edilmesi gerektiğini belirtip, İBB'ye şikayette bulundu.
 


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