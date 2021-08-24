Instagram Hesabı Nasıl Dondurulur? Instagram Hesap Dondurma Linki

Yurt genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram'ın kullanıcıları dönem dönem hesaplarını kapatmak veya silmek istiyor. Hesabını kapatmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği sorulardan birisi olan Instagram hesap silme nasıl yapılır? sorusu ise her geçen gün daha fazla kişi tarafından araştırılıyor. Sizler için bu yazımızda fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olan Instagram hesabı nasıl kapatılır? sorusunu cevaplandırdık. Instagram hesabını çeşitli nedenlerden dolayı kapatmak ya da tamamen silmek isteyen kullanıcılar sunduğumuz fikirler ile kısa süre içerisinde Instagram hesaplarını kapatabilirler. Gerek mobil gerekse masaüstü uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek olan Instagram hesabı kapatma işlemini saniyeler içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Instagram hesabını nasıl kapatacağını araştıran kullanıcılar için Instagram hesap dondurma ve silme linkini paylaştık. İşte Instagram hesap silme linki...
INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Instagram kullanıcıları zaman zaman Instagram hesaplarını dondurmak ve belirli bir süre sonra açmak istiyor. Bu işlemi gerçekleştirmek isteyen kişiler genellikle Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır?
sorusunun cevabını araştırıyor. Ancak Instagram, hesap dondurma işlemini mobil uygulama üzerinden gerçekleştirmeye izin vermiyor. Bu sebeple Instagram hesabı dondurmak isteyenler hesap dondurma işlemini masaüstü üzerinden gerçekleştirmelidir. Cep telefonu üzerinden Instagram hesabı dondurmak isteyen kişiler ise Instagram hesabını dondurmak için masaüstü sürümünü kullanabilirler. Instagram hesap dondurma işlemi için aşağıda paylaştığımız adımları takip edebilirsiniz.
Instagram hesabınızı geçici olarak kapatmanız durumunda profiliniz, fotoğraflarınız ve yorumlarınız hesaba yeniden giriş yapılana kadar kimseyle paylaşılmaz. Hesabınıza tekrar giriş yapmanız durumunda hesabınız aktif hale gelecek ve profiliniz diğer kullanıcılarla paylaşılacaktır. Instagram hesabınızı dondurmak için;
* İlk olarak Instagram hesabınıza mobil tarayıcı ya da bilgisayar ile giriş yapmalısınız. Instagram hesabını kapatmak isteyen kişiler uygulama üzerinden hesap kapatma işlemi gerçekleştiremez.
* İkinci adımda sağ üst kısımda yer alan simgeye girerek profili düzenle kısmını seçmelisiniz.
* Açılan sayfada aşağıya doğru inerek sağ altta bulunan hesabımı geçici olarak kapat kısmına giriş yapmalısınız.
* Son olarak açılan sayfada 'Hesabını neden kapatıyorsun?' sorusuna cevap vererek şifrenizle giriş gerçekleştirmelisiniz. Hesabı kapatmak için menüden herhangi bir seçeneği seçebilirsiniz.
* Hesabınızı kapatmak istemiyor ancak kısa süreliğine dondurmak istiyorsanız Instagram hesabı dondurma işlemi gerçekleştirerek geçici süreliğine hesabınızı dondurabilirsiniz.
Dondurulan Instagram Hesabı Nasıl Açılır?
Instagram hesabı nasıl doldurulur
sorusunu soran kişiler ilk olarak masaüstü uygulaması üzerinden Instagram hesabına giriş yapmalıdır. Ardından profil düzenle kısmına gelerek hesabımı geçici olarak kapat seçeneğini seçmelisiniz. Yeniden hesaba giriş yapana kadar hesabın dondurulmasını sağlayan bu adımlar tamamlandığında Instagram siz hesabınızı yeniden aktif edene kadar hesabınıza erişimi kısıtlar. Instagram hesabınızı geçici süreliğine kapatmanızın ardından yeniden kullanmak isterseniz dondurduğunuz hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz. Dondurulan Instagram hesabını açmak için ekstra bir işlem gerçekleştirmenize gerek yoktur. Instagram kullanıcı adınız ve şifrenizle Instagram'a giriş gerçekleştirdikten sonra hesabınız aktif hale gelecektir.
Instagram Hesabı Dondurma Linki
Instagram hesabını geçici süreliğine kapatmak isteyen kullanıcılar aşağıda yer alan Instagram hesabı dondurma linki
ile hesabını kısa süre içerisinde dondurabilirler. Dondurulan Instagram hesapları hesaba yeniden giriş yapılana kadar pasif halde kalacaktır.
INSTAGRAM HESABI DONDURMA LİNKİ
Instagram Hesabı Dondurma Süresi Ne Kadar?
Instagram hesabını donduran kullanıcılar, uygulamanın belirlediği süre öncesinde hesabını aktif etmek isterlerse ''hatalı kullanıcı adı ve şifre'' uyarısı ile karşı karşıya gelecektir. Bu durumla karşılaşıldığında 24-48 saat arasında bekledikten sonra yeniden deneme yapabilirsiniz. Ancak açılan Instagram hesabını tekrar dondurmak istemeniz durumunda 7 gün beklemeniz gerekiyor.
Instagram hesabı dondurma linki
üzerinden hesap dondurma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.