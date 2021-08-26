Hamidiye Su, yandaşların ticarethanesine dönüşmüş

Hamidiye Su skandalı büyüyor. Skandala ilişkin konunun daha önce İBB Meclisi'ne geldiği ortaya çıktı. İBB Meclisi'nde Kasım 2020'de Hamidiye Su'ya ilişkin konuşan AK Partili Meclis Üyesi Ahmet Hamdi Gürbüz, 'Hamidiye'de yönetim zafiyetinin olduğunu hepimiz görmekteyiz. Hamidiye'nin kendi su kaynağı yeterli iken bu kaynaklara ilave olarak farklı su kaynaklarından hiçbir kontrol, laboratuvar çalışması ve analiz dahi yapılmadan suların şişelenerek İstanbul halkına satıldığı bilinmektedir.



Hamidiye'de ciddi usulsüzlükler yapılıyor. 80 bin adet kayıtlı damacananın 25 bine düştüğü ifade ediliyor. Eyüpsultan'ı kazanamadık bari suyundan istifa edelim ve oradan kazanalım anlayışı ile koskoca bir çınar olan kurum yok edilmektedir. CHP Belediyesi'nin İstanbul'a verdiği hizmet anlayışını bir kez daha ortaya koymaktadır. Hamidiye A.Ş. şu anda yandaşların ticarethanesine dönüşmüştür. Hamidiye'yi kimin yönettiği belli değil. Özellikle Hamidiye'yi Göktürk bölgesinde birkaç ailenin yönettiği herkes tarafından bilinmektedir' dedi.



'YUH ARTIK EKREM İMAMOĞLU!'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Twitter'dan yaptığı açıklamayla skandala tepki gösterdi. Osman Nuri Kabaktepe, '119 yıldır hizmet veren Hamidiye sularının, bu tür bir skandalla anılması, İstanbulluların güvenine ve suyun azizliğine ihanettir. İBB'nin liyakatsizliği ve usulsüzlüklerinin bedelini milletimiz sağlığı ile ödüyor. İstanbul'un yaşam kalitesini düşürmeyin' diye konuştu. Sosyal medyada da vatandaşlar ve siyasiler, 'Hamidiye Su'ya nasıl güveneceğiz' diye tepki gösterdi.



Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'Yuh artık! Ekrem İmamoğlu kuyu suyunu vatandaşa Hamidiye suyu diye yutturuyormuş' ifadelerini kullandı. İBB Meclisi AK Parti Meclis üyesi, Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Kabahasanoğlu ise 'AK Parti İBB Meclis Grubu, Ekrem İmamoğlu'nu engelliyor diyenler meselenin farkında mı? Biz İBB AK Parti Grubu olarak İstanbul'un ve İstanbullu hemşerilerimizin hakkını ve hukukunu korumaya çalışıyoruz' dedi.



TESİS MÜHÜRLENMİŞTİ

Geçen gün Ulupelit mevkisindeki ormanlık alanda kuyu suyunun, su varilleri ve borularla su dolum tesisine uzatıldığı belirlenmişti. Tesis mühürlenmişti.



KAÇAK TESİS HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Şile'de mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından mühürlenen su dolum tesisi havadan görüntülendi. Ayrıca cep telefonuyla içerden yapılan çekimlerde de ormanlık alana açılan kuyulardan gelen su borularının sağlıksız su depolarına boşaltıldığı ve üzerine 'Hamidiye Su' logosu basılı damacanalara konulduğu görüldü.