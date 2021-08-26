CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çorum'da büyük tepki: 'Çocuğuma dokunma hadi yürü, yürü'

Her fırsatta Türkiye'nin çıkarlarının karşısında yer alan, yalan ve yanlış yönlendirmelerden medet umarak sokakları karıştırma peşinde olan, Türkiye düşmanlarına ve terör örgütlerine selam çakan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslar için gittiği Çorum'da hayatının şokunu yaşadı.



Sokaklarda dolaşıp ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu, ailesine selam verdikten sonra küçük bir çocuğu sevmek isteyince annesinden büyük tepki gördü.



KILIÇDAROĞLU'NA ÇOCUĞUNU SEVDİRMEDİ



Kadın, çocuğunu sevmek isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na izin vermezken, "Çocuğuma dokunma. Hayır hayır. hayır. Hadi yürü, yürü" ifadesini kullandı.



Kameralara yansıyan o anları izleyenler, Kılıçdaroğlu'nun düştüğü duruma ilişkin yorumlarda bulundu.



"GERÇEK SOKAKTA, MİLLET ERDOĞAN'LA!"



Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşım yapan bir Twitter kullanıcısı, "Kurgu olmayınca işte böyle utanç duruma düşüyorlar. Hani bazıları sosyal medyayı gerçek sanıp algılar oluşturuyor ya gerçek sokakta! Millet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la!" ifadelerini kullandı.



"MİLLETİMİZİN SEVGİSİ HERKESE NASİP OLMUYOR"



Bir başka sosyal medya kullancısı da "Çocuğuma dokunma!" Bir siyasetçi için ne kadar üzücüdür. Milletimizin sevgisi herkese nasip olmuyor. Ders çıkarması lazım..." dedi.