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Bakan Akar'dan Afganistan'daki Mehmetçik'in tahliyesi ile ilgili açıklama: En kısa zamanda tamamlayacağız

Bakan Akar'dan Afganistan'daki Mehmetçik'in tahliyesi ile ilgili açıklama: En kısa zamanda tamamlayacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçik'in Afganistan'dan tahliyesine ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Bakan Akar, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Ekleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 10:14
Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 10:19
Bakan Akar'dan Afganistan'daki Mehmetçik'in tahliyesi ile ilgili açıklama: En kısa zamanda tamamlayacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Akar, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin ilk açıklamayı yaptı.

Akar şöyle konuştu:

Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Havaalanında olağan dışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir."


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