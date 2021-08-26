Afganistan'ın başkenti Kabil'de kanlı gece! Art arda şiddetli patlamalar, can kaybı artıyor





Taliban'ın işgal ettiği Afganistan'da bugün Kabil Havalimanı yakınlarında 2 ayrı patlama yaşnamıştı. Patlamanın hemen ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı ve bölgedeki duruma ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." denildi.



PENTAGON'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELDİ



MSB'nin hemen ardından Pentagon tarafından da peş peşe açıklamalar geldi. Pentagon Sözcüsü Kirby, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kabil Havalimanının dışında bir patlama olduğunu teyit edebiliriz. Şu anda kayıp olup olmadığı bilinmiyor. Elimizden geldiğince ek bilgi vermeye çalışacağız" dedi.



12 ABD ASKERİ ÖLDÜ



ABD Savunma Bakanlığı Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda bugün düzenlenen terör saldırısında 12 ABD askerinin öldüğünü duyurdu.. Hayatını kaybeden askerlerden 11'inin deniz piyadesi, 1'inin ise ordu sıhhiyecisi olduğu bildirildi. Öte yandan 15 askerin de yaralandığı ifade edildi.



TALİBAN'DAN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA: 25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Bölgede yayın yapan yerel kaynakların geçtiği bilgilere göre saldırıda ölenlerin de olduğu aktarıldı. Öte yandan patlamaya ilişkin Taliban tarafından da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, aralarında Taliban üyelerinin ve çocukların da bulunduğu 25 kişinin öldüğü bildirildi. ABD'li yetkililer ise ölenlerin sayısının artabileceğini aktardı.



İNGİLİZ MEDYASI: 60 KİŞ HAYATINI KAYBETTİ, 140 KİŞİ YARALANDI



İngiliz medyasının geçtiği son dakika haberine göre patlama sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a, yaralananların sayısı ise 140'a yükseldi.



Kabil Havalimanı civarında patlama! MSB'den açıklama geldi



DIŞİLERİ BAKANLIĞINDAN KINAMA



Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen, terör saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.



Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli patlama



KABİL'DE 6. PATLAMA



Öte yandan bölgedeki kaos artarak sürüyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'de 6. patlama meydana geldi.



SALDIRILARI TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ÜSTLENDİ



Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan terör örgütü DEAŞ üstlendi.



ABD, DEAŞ'I İŞARET ETMİŞTİ



Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirmişti. Pentagon'dan da yapılan açıklamada terör örgütü DEAŞ işaret edilmişti. ABD'li yetkililer saldırıların DEAŞ tarafından yapıldığını düşündüklerini ifade etmişti.



BM'DEN AFGANİSTAN'DAKİ SALDIRIYA KINAMA



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yönelik saldırıyı kınadı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Guterres'in havalimanına yönelik "terör saldırısını" derin endişeyle takip ettiğini söyledi.



ABD DIŞİLERİ BAKANLIĞI: HAVALİMANI KAPILARINDAN UZAK DURUN



ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Seyahat Departmanı, Afganistan'ın başkenti Kabil Havalimanı'nın yakınlarında meydana gelen patlamaya ilişkin uyarı yayınladı. ABD Seyahat Departmanı tarafından yayınlanan uyarıda, "Havalimanında büyük bir patlama oldu ve silah sesleri duyulduğu bildirildi. ABD vatandaşları havalimanına seyahat etmekten kaçınmalı ve havalimanı kapılarından uzak durmalıdır. Havalimanı kapılarında bulunlar ise derhal oradan uzaklaşmalıdır" denildi. Ayrıca birçok ülkenin yetkilileri de vatandaşlarını bölgeden uzaklaşması için uyardı.