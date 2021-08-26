ABD medyası, Kabil Havalimanındaki patlamada 4 Amerikan askerinin öldüğünü açıkladı





ABD medyası, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanındaki patlamada 4 Amerikan askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını bildirdi.



Amerikan basınına konuşan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Kabil Havalimanındaki iki patlamada 4 ABD Deniz Kuvvetleri askerinin yaşamını yitirdiği, 3 askerin de yaralandığı belirtildi.



Ayrıca görgü tanıkları patlamalarda havalimanına ulaşmaya çalışan birçok Afgan'ın da yaşamını yitirdiğini kaydetti.



AL-JAZEERA: EN AZ 25 KİŞİ ÖLDÜ

Al-Jazzera Kabil'de meydana gelen 2 patlamada toplam 25 kişinin öldüğünü 90 kişinin de yaralandığını açıkladı



PENTAGON'DAN AÇIKLAMA



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Amerikan medyasına düşen haberlerin hemen ardından yazılı bir açıklama yaptı.



Pentagon'un açıklamasında söz konusu patlamada ölen ABD askerlerinin sayısı belirtilmezken "bazı Amerikan askerlerinin" hayatını kaybettiği belirtildi.



Kabil Havalimanı civarında patlama! MSB'den açıklama geldi



KABİL HAVALİMANINDA PATLAMA



Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yakın bölgede bugün iki ayrı patlama meydana gelmişti.



Al-Jazeera ise patlamada ölü sayısının 25'e, yaralı sayısının 90'a yükseldiğini duyurdu.



Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirdi.



Associated Press, ismini paylaşmayan ABD'li yetkililerin, patlamanın kesinlikle DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını aktardı.



AL-JAZEERA: EN AZ 25 KİŞİ ÖLDÜ



Al-Jazzera Kabil'de meydana gelen 2 patlamada toplam 25 kişinin öldüğünü 90 kişinin de yaralandığını açıkladı