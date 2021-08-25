26 Ağustos 2021 Perşembe Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 26 Ağustos Televizyonda Ne var? 26 Ağustos Perşembe Yayın Akışı

Türkiye'de en çok programa sahip televizyon kanallarında yeni bir gün daha başladı. Haftanın dördüncü gününde ana haber bültenleri, filmler ve diziler seyircinin beğenisini toplamak üzere ekranlara gelecek. Peki, 26 Ağustos 2021 Perşembe Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 26 Ağustos Televizyonda Ne var? İşte 26 Ağustos Perşembe yayın akışı…





ATV 26 Ağustos 2021 Perşembe Yayın Akışı



KANAL D 26 Ağustos 2021 Perşembe Yayın Akışı



STAR TV 26 Ağustos 2021 Perşembe Yayın Akışı



FOX TV 26 Ağustos 2021 Perşembe Yayın Akışı



TRT 1 26 Ağustos 2021 Perşembe Yayın Akışı



TV8 26 Ağustos 2021 Perşembe Yayın Akışı



Show TV 26 Ağustos 2021 Perşembe yayın akışı



Kanal 7 26 Ağustos 2021 Perşembe yayın akışı



• 08:00 Kahvaltı Haberleri• 10:00 Bir Zamanlar Çukurova• 13:00 ATV Gün Ortası• 14:00 İkimizin Yerine• 16:25 Kardeşlerim• 19:00 ATV Ana Haber• 20:00 İkimizin Sırrı• 23:30 Şans Kapıyı Çalınca07:00 Sihirli Annem09:00 Neler Oluyor Hayatta?11:00 Güneşin Kızları13:00 Magazin D Yaz14:00 Küçük Ağa16:00 Ece Üner ile Susma18:45 Kanal D Ana Haber20:00 Çok Güzel Hareketler 223:45 Baht Oyunu07:00 Medcezir09:20 Yüksek Sosyete10:30 Erkenci Kuş13:30 Aramızda Kalsın16:45 Star Market18.40 Star Haber20:00 Kazara Aşk08:00 Çalar Saat11:00 Şef Akademi Doğada13:30 Oluversin Gari16:30 Fulya ile Umudun Olsun19:00 FOX Ana Haber20:00 Sen Çal Kapımı23:00 Fulya ile Umudun Olsun06:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı06:35 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi07:45 Kalk Gidelim11:25 Tozkoparan İskender (Altyazılı)13:00 Gönül Dağı (Altyazılı)16:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)19:00 Ana Haber (Canlı)19:55 Doğrusu Ne?20:00 Seksenler (Altyazılı)23:35 Dünya Hali (Altyazılı)06:30 Oynat Bakalım07:15 8'de Sağlık08:30 Oynat Bakalım09:30 Masterchef Türkiye13:00 Paylaş Benimle17:15 Masterchef Türkiye20:00 Masterchef Türkiye06:00 Yeni Gelin08:30 Bu Sabah11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme18.45 SHOW Ana Haber20:00 Hababam Sınıfı22:00 Şaban Oğlu Şaban06:30 Kanal 7'de Sabah07:45 Çobanın İbadeti09:20 Seren Aslan'la Her Gün10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı12:30 Elimi Bırakma14:30 Mutfağım Şahane15:30 Can Yoldaşım18:00 Kanal 7 Haber Saati19:00 Baş Tacım21:30 Diriliş Ertuğrulİşte merakla beklenen