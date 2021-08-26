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2021 YKS Tercih Sonuçları Açıklandı YKS Tercih Sonuçları Açıklandı mı? YKS Sonucu Sorgulama Ekranı

2021 YKS Tercih Sonuçları Açıklandı YKS Tercih Sonuçları Açıklandı mı? YKS Sonucu Sorgulama Ekranı

2021 YKS tercihlerinin tamamlanmasının ardından milyonlarca üniversite adayının gözü YKS sonuçlarına çevrildi. 5-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından geçen 4 günlük süreç sonrasında YKS sonuçları açıklandı mı? sorusu araştırılmaya başladı. Peki, 2021 YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS sonucu sorgulama ekranı…

Ekleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 09:17
Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 10:32
2021 YKS Tercih Sonuçları Açıklandı YKS Tercih Sonuçları Açıklandı mı? YKS Sonucu Sorgulama Ekranı

YKS tercih süresinin bitmesinin ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. Hayalindeki üniversitede istediği bölümü okumak isteyen öğrenciler kılavuza göre tercih işlemlerini tamamladı. YKS tercihlerinin tamamlanmasının ardından adaylar YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu gündeme getirdi. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS sonucu sorgulama ekranı

YKS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar 6-10 Eylül tarihleri arasında resmi kayıt işlemlerini 4-8 Eylül tarihleri arasında ise elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden duyurulacak olan 2021 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak konusu oldu. Tercih sürecinin bitmesinin ardından geçen dört günün sonunda üniversite adayları YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu gündeme getirdi. Sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başaran soruya henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi. ÖSYM'nin resmi açıklamasını bekleyen üniversite adayları geçen yılın verileri doğrultusunda YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağını tahmin etmeye çalışıyor. Bu yıl YKS sonuçlarının 27-28 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyor. Peki, YKS tercih sonuçlarına nasıl bakılır?



YKS TERCİH TERCİH SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?


2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasına günler kala pek çok üniversite adayı YKS tercih sonuçlarına nasıl bakılır? Sorusunun cevabını arıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS tercih sonuçları sonuç.ösym.gov.tv adresi üzerinden adaylara duyurulacak. Üniversite adayları ÖSYM'nin resmi web sitesi içerisinde yer alan alandan T.C Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek YKS tercih sonuçlarına erişim sağlayabilecek.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?


Üniversite kazanan ve online kayıt gerçekleştirmeyen adaylar kayıt işlemleri için gerekli belgeleri toplayarak üniversiteye teslim edecek. Peki, üniversiteye kayıt için hangi belgeler gerekiyor?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından https://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda
iletilecektir.



2021 YKS tercih sonuçlarının Ağustos ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

2021 Yks Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?Yks Tercih Sonuçları Açıklandı Mı?Yks Tercih Sonuçları Sorgulama Ekranı


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