2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası puan durumu nasıl? 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 eşleşmesi! CEV Avrupa Şampiyonası Maç Takvimi

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecanlı bir şekilde devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız çıktığı beş maçın beşini de kazanarak tarih yazıyor! Grup maçlarının Türkiye Hollanda maçı ile tamamlanmasının ardından son 16 eşleşmeleri araştırılmaya başladı. 2021 CEV Avrupa Şampiyonası puan durumu nasıl? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası puan durumu nedir? 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16'da kim kimle eşleşti? İşte ayrıntılar...





2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI GRUP MAÇLARI BİTTİ Mİ?



TÜRKİYE GRUP MAÇLARINA KAÇINCI OLDU?



2021 CEV AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUPLARI



Avrupa Voleybol Şampiyonası Grup Maçlarında Puan Durumu

Dün gerçekleşen Türkiye Hollanda maçı sonrasında 2021 CEV Avrupa Voleybol şampiyonası grup maçları bitti mi? sorusu araştırılmaya başladı. Milyonlarca voleybol severin heyecanla takip ettiği grup maçları 18-26 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. 28-30 Ağustos 2021 tarihinde oynanacak olan 8'li elemelerle birlikte 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci tura geçilecek. Peki,Filenin Sultanları D grubu grup maçlarında beş maça çıktı ve beş maçtan da galibiyetle ayrıldı. Son grup maçında Hollanda'yı mağlup eden Türkiye, D grubu birincisi olarak B grubunun dördüncüsü olan Çekya ile eşleşti.Grup maçlarının tamamlanması sonrasında son 16 turu için eşleşmeler gerçekleştirildi. İşteA Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Rusya.B Grubu: Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya.C Grubu: Hırvatistan, Belarus, Macaristan, İtalya, Slovakya, İsviçre.D Grubu: Romanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Ukrayna.A GRUBU:Sırbistan 12 puanBelçika 8 puanRusya 7 puanFransa 3 puanBosna Hersek 3 puanAzerbaycan 0 puanB GRUBU:Polonya 12 puanBulgaristan 10 puanAlmanya 8 puanÇek Cumhuriyeti 6 puanİspanya 2 puanYunanistan 1 puanC GRUBU:Hırvatistan 12 puanİtalya 9 puandaMacaristan 4 puanBeyaz Rusya 3 puanSlovakya 3 puanİsviçre 2 puanD GRUBU:Türkiye 12 puanHollanda 9 puanUkrayna 6 puanİsveç 5 puanFinlandiya 1 puanRomanya 0 puanD grubu birincisi olmayı başaran Türkiye, B grubunun dördüncüsü olan Çekya ile eşleşti.29 Ağustos Pazar günü ekranlara gelecek.