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Sağlık
Yerli koronavirüs aşısında flaş gelişme! TURKOVAC'ta faz 3 başladı

Yerli koronavirüs aşısında flaş gelişme! TURKOVAC'ta faz 3 başladı

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğinde geliştirilen yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın faz 3 çalışmaları başladı.

Ekleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 23:44
Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 23:52
Yerli koronavirüs aşısında flaş gelişme! TURKOVAC'ta faz 3 başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı 'TURKOVAC', faz 3 çalışmaları kapsamında ERÜ'de gönüllülere uygulanmaya başlandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve faz 3 çalışmaları devam eden 'TURKOVAC' aşısının faz 3 gönüllü dozlamasına ERÜ'de başlandığını duyurdu.

Çalış, vatandaşların ilgili telefon numarasını arayarak gönüllü olmalarını beklediklerini kaydetti.

'TURKOVAC'ın faz 3 çalışmaları kapsamında bugün Kayseri Şehir Hastanesinde de gönüllülere uygulanmasına başlanmıştı.


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