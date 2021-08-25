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Ekonomi
Yangınlardan zarar gören üreticilere ödeme yapılacak

Yangınlardan zarar gören üreticilere ödeme yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarından zarar gören üretici ve yetiştiricilere TARSİM tarafından 9.5 milyon TL hasar ödemesi yapıldığını bildirdi. Bakan Pakdemirli, "1.6 milyon TL daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." dedi.

Ekleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:01
Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:09
Yangınlardan zarar gören üreticilere ödeme yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize TARSİM tarafından 9.5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1.6 milyon TL daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." dedi.

Bakan Pakdemirli, "Afet bölgesindeki üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. 10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize TARSİM tarafından 9.5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1.6 milyon TL daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.


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