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Şempanzeyle ilişki yaşadığını söyleyen kadının hayvanat bahçesine girmesi yasaklandı!

Şempanzeyle ilişki yaşadığını söyleyen kadının hayvanat bahçesine girmesi yasaklandı!

Belçika'daki Antwerp Hayvanat Bahçesi'nde meydana gelen olayda Chita adındaki şempanzeyle aşk yaşadığını söyleyen Adie Timmermans'ın şempanzelere yaklaşması yasaklandı. Hayvanın sosyal statüsüne zarar verdiği söylenen Adie, ''O hayvanı seviyorum ve o da beni seviyor" diyerek söz konusu yasağı ağlayarak protesto etti.

Ekleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:24
Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:25
Şempanzeyle ilişki yaşadığını söyleyen kadının hayvanat bahçesine girmesi yasaklandı!

Belçika'da bulunan Antwerp Hayvanat Bahçesi, bir kadının erkek şempanzeyi ziyaret etmesi yasaklandı. Buna neden olan gerekçe ise, hayvanın diğer şempanzeler tarafından dışlanması.
 
''ÖZEL İLİŞKİMİZ VARDI''
Adie Timmermans adlı kadın, Chita adlı şempanzeyi 4 yıldır her hafta ziyaret ediyordu. Şempanzeyle 'özel bir ilişkileri' olduğunu söyleyen Timmermans, Chita'yla her buluştuğunda ikili tellerin ve camın arkasından birbirlerine öpücük gönderiyor ve el sallıyordu.
 
Ancak hayvanat bahçesi yetkilileri kadının ziyaretlerini bundan sonra yasaklama kararı aldı. Yetkililer, şempanzenin diğer primatlarla sosyalleşmesi gerektiğini, insanlarla uzun süreli etkileşimin şempanzenin kendi grubuyla iletişim kurmasında sorun yarattığını söyledi.Timmermans, 'Onu seviyorum, o da beni seviyor' dese de, hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, 'Chita ziyaretçilerle çok meşgul olduğunda, diğer şempanzeler onu dışlamaya ve grubun bir parçası olarak görmemeye başlıyor. Sonra ziyaret saatleri dışında yalnız başına oturmak zorunda kalıyor' denildi.
 
Timmermans ise hayvanat bahçesi yetkililerinin kararının adil olmadığını savunarak hislerini gözyaşlarıyla dile getirdi: 'Ben bu hayvanı seviyorum, o da beni seviyor. Başka hiçbir şeyim yok. Neden bunu elimden almak istiyorlar? Söyleyeceğim işte, bizim bir ilişkimiz var. Herkesin onunla iletişime geçmesine izin verilirken bana niye verilmiyor?'
 


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