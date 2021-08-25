Okullarda yüz yüze eğitim hazırlığı: Artık bahçede yapılacak...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sağlık Bakanlığı'nın işbirliğiyle hazırlanan 'Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi' il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. Rehberde okullardaki sosyal mesafeden teneffüs zamanlarına, velilerin alacağı tedbirlerden öğrencilerin beslenme düzenine kadar detaylı öneriler yer alıyor. İşte 6 Eylül'de tam zamanlı başlayacak yüz yüze eğitimde alınacak Kovid -19 tedbirleri:



TAM DOZ AŞI ÖNERİSİ



Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerilir.



Öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenir ve sonuçlar okul tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulur.



Öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de aşılı olmaları, tam doz aşılarını tamamlamış olmaları önerilir.



MASKE KRİTERLERİ



Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilir.



Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanmalıdır.



Tüm öğrenciler okula maske ile gelmelidir, ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilir.



Maskenin çocuklar için uygun boyutta olması sağlanmalıdır.



Maske takamayan öğrenciler, gelişimsel sorunları veya tıbbi nedenlerle (doktor raporu ile kayıt altına alınmış olan) maske takamayan çocuklarda mümkün ise yüz koruyucu kullanımı sağlanmalıdır.



Çok yakın temasın gerektiği durumlarda maske ile birlikte yüz koruyucu kullanılması önerilir.



Farklı sınıflarda ders vermeleri durumunda öğretmenlerin dersler arasında maskelerini değiştirmeleri önerilir.



ZİYARETÇİ GİRİŞLERİ



Veli ve ziyaretçilerin salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dahil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmemelidir.



Okul bahçesi dahil, okula girişin gerekli olduğu durumlarda okul bahçesine giriş, bahçenin olmadığı durumlarda da en dış noktadan itibaren maske takmaları sağlanmalıdır.



SINIFLARIN HAVALANDIRILMASI



Ders sırasında sınıf camları öğrenciler açısından risk yaratmayacak şekilde (her türlü düşme ve travmayı önleyecek önlemler alınarak) mümkün olduğu kadar açık kalmalı ve doğal havalandırma sağlanmalıdır.



Ders aralarında mümkün olduğu kadar tüm öğrencilerin açık alana çıkmaları, sınıfın camlarının ve kapısının tamamen açılarak hava akımı yaratacak şekilde en az 10 dakika süre ile havalanması sağlanmalıdır.



DERSLER 40 DAKİKA



Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturması önlenmelidir.



Teneffüs saatleri, okul bahçesinde kalabalık oluşmaması için okulun fiziksel kapasitesi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanmalıdır.



Okul bahçesinde öğrenciler arasında sosyal mesafeye uygun olmasına özen gösterilmesi sağlanmalıdır.



Okul giriş ve çıkış saatleri değiştirilemiyorsa, ders başlangıç zamanları ve ders araları farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde planlanmalıdır.



Sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeni, yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde yapılandırılmalıdır.



Ders sürelerinin sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanması uygun olacaktır.



ŞARKILAR BAHÇEDE SÖYLENECEK



Tükürük ve sekresyon çıkışına neden olabilecek şarkı söyleme gibi yüksek sesle yapılan egzersizler mutlaka açık alanda ve öğrenciler arasında tercihen en az 2 metre mesafe bırakılarak yapılmalıdır.



Öğrencilerin evlerinde veya okul dışında egzersizler yapması özendirilmelidir.



Beslenme saatlerinin farklı zamanlara yayılması ve sınıf dışında mümkünse açık alanda, mümkün değilse okulun geniş ve tavanı yüksek olan havalandırılabilir açık alanlarında yapılması sağlanmalıdır.