Millet İttifakı’nda kazan kaynıyor! CHP’li Engin Altay’dan dikkat çeken HDP açıklaması

Önce İYİ Parti ardından CHP'den "HDP ayrı aday çıkarsın" açıklaması geldi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in HDP için "Ayrı aday çıkarmalı" mesajı ittifakta krize neden olmuştu. Bu kez CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında konuştu, "HDP ile ittifak olur mu?" sorusuna yanıt verdi.



"BİZ İYİ PARTİ İLE BİR YOLA ÇIKTIK"



Engin Altay, "Yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımızla değişecek halimiz yok. Biz İYİ Parti'yle bir yola çıktık. Yani İYİ Parti'nin oluru olmadan yeni bir ittifak kombinasyonu arayışını çok doğru bulmam" dedi.



"İTTİFAKIN LİDERİ KILIÇDAROĞLU"



Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Salıcı, "Cumhurbaşkanı olacak kişi, ittifakın lideri Kemal Kılıçdaroğlu." dedi.



İYİ Parti cephesinde ise Meral Akşener ısrarı sürüyor.