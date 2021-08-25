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İstanbul Başakşehir'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü bariyerlere çarpıp askıda kaldı

İstanbul Başakşehir'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü bariyerlere çarpıp askıda kaldı

İstanbul'da son aylarda sık sık kazalara karışan ve bozulan İETT otobüslerine bir yenisi daha eklendi. Başakşehir'de zeminin ıslak olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çift katlı otobüs beton bariyerlere çarpıp askıda kaldı. O esnada otobüs içinde bulunan iki kişinin de kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi.

Ekleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:22
Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:29
İstanbul Başakşehir'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü bariyerlere çarpıp askıda kaldı

İstanbullular son günlerde toplu taşıma kullanırken özellikle otobüslere binerken tedirgin.

Çünkü İETT otobüsleri sık sık arızalanıyor veya kazaya karışıyor. Bunlara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'da son aylarda sık sık kazalara karışan ve bozulan İETT otobüslerine bir yenisi daha eklendi. Başakşehir'de zeminin ıslak olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çift katlı otobüs beton bariyerlere çarpıp askıda kaldı. O esnada otobüs içinde bulunan iki kişinin de kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi.

İstanbullular son günlerde toplu taşıma kullanırken özellikle otobüslere binerken tedirgin.

Çünkü İETT otobüsleri sık sık arızalanıyor veya kazaya karışıyor. Bunlara bir yenisi daha eklendi.

REJÜJE ÇIKTI
Kaza saat 23.45'te Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Avni Akyol Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 CFF 584 plakalı Özel Halk Otobüsü zeminin ıslak olması ve sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

2 YOLCU ŞANS ESERİ YARA ALMADI
Kaza sonrası sürücü ve otobüste bulunan 2 yolcu şans eseri yara almazken, çarpmanın etkisi ile otobüs beton bariyerin üstünde asılı kaldı. Kazayı gören sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

VİNÇ YARDIMIYLA KALDIRILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsü kontrol etti. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri kazayla alakalı otobüs sürücüsünün ifadesine başvurdu. Olay yerine gelen vinç yardımıyla otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.


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