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Siyaset
CHP'li Engin Altay'dan skandal sözler: Erdoğan Taliban'ın cisimleşmiş hali

CHP'li Engin Altay'dan skandal sözler: Erdoğan Taliban'ın cisimleşmiş hali

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı canlı yayında Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Taliban'ın cisimleşmiş hali" ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 00:22
Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 00:22
CHP'li Engin Altay'dan skandal sözler: Erdoğan Taliban'ın cisimleşmiş hali

KRT TV ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Afganistan'daki son gelişmelerle ilgili konuştu.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Altay, skandal ifadeler kullandı.
CHP'li Altay: Erdoğan Taliban'ın cisimleşmiş halidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Taliban'a benzeten Altay, "Erdoğan bir gaflet uykusunda değilse ki bir gaflet uykusunda olmasını arzu ederim bu noktada. Erdoğan Taliban'ın cisimleşmiş halidir" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı canlı yayında Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, 'Taliban'ın cisimleşmiş hali' ifadelerini kullandı.
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Geçen hafta da Engin Özkoç Erdoğan'a hakaret etmişti


Engin Altay gibi CHP Grup Başkanvekilliği görevinde olan Engin Özkoç da geçen hafta KRT TV ekranlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti.

Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' demişti.


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