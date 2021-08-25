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26 Ağustos 2021 Perşembe Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 26 Ağustos Televizyonda Ne var? 26 Ağustos Yayın Akışı

26 Ağustos 2021 Perşembe Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 26 Ağustos Televizyonda Ne var? 26 Ağustos Yayın Akışı

Türkiye’nin en çok izlenen edilen kanallarında bir hafta daha keyifli bir şekilde devam ediyor. Seyircinin büyük bir heyecan ile takip ettiği diziler hız kesmeden yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Haftanın dördüncü günü geride bırakılıyorken birbirinden bu akşam farklı diziler ve yarışmalar ekrana gelecek. Peki, 26 Ağustos 2021 Perşembe Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 26 Ağustos Televizyonda Ne var?

Ekleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:09
Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:23
26 Ağustos 2021 Perşembe Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 26 Ağustos Televizyonda Ne var? 26 Ağustos Yayın Akışı

Türkiye'de en çok programa sahip televizyon kanallarında yeni bir gün daha başladı. Haftanın dördüncü gününde ana haber bültenleri, filmler ve diziler seyircinin beğenisini toplamak üzere ekranlara gelecek. Peki, 26 Ağustos 2021 Perşembe Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 26 Ağustos Televizyonda Ne var? İşte 26 Ağustos Perşembe yayın akışı

ATV 26 Ağustos 2021 Perşembe Yayın Akışı


• 08:00 Kahvaltı Haberleri

• 10:00 Bir Zamanlar Çukurova

• 13:00 ATV Gün Ortası

• 14:00 İkimizin Yerine

• 16:25 Kardeşlerim

• 19:00 ATV Ana Haber

• 20:00 İkimizin Sırrı

• 23:30 Şans Kapıyı Çalınca

KANAL D 26 Ağustos 2021 Perşembe Yayın Akışı




07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:00 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Baht Oyunu

STAR TV 26 Ağustos 2021 Perşembe Yayın Akışı


07:00 Medcezir

09:20 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18.40 Star Haber

20:00 Kazara Aşk

FOX TV 26 Ağustos 2021 Perşembe Yayın Akışı


08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:30 Oluversin Gari

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

23:00 Fulya ile Umudun Olsun

TRT 1 26 Ağustos 2021 Perşembe Yayın Akışı


06:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:35 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:45 Kalk Gidelim

11:25 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

13:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

16:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler (Altyazılı)

23:35 Dünya Hali (Altyazılı)


TV8 26 Ağustos 2021 Perşembe Yayın Akışı


06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

Show TV 26 Ağustos 2021 Perşembe yayın akışı


06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı

22:00 Şaban Oğlu Şaban

Kanal 7 26 Ağustos 2021 Perşembe yayın akışı


06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Çobanın İbadeti

09:20 Seren Aslan'la Her Gün

10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:30 Elimi Bırakma

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Can Yoldaşım

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul



İşte merakla beklenen 26 Ağustos Perşembe yayın akışı!

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