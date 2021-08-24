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25 Ağustos 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 18 Ağustos Televizyonda Ne var? 25 Ağustos Çarşamba Yayın Akışı

25 Ağustos 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 18 Ağustos Televizyonda Ne var? 25 Ağustos Çarşamba Yayın Akışı

Televizyon ekranlarının en çok izlenen kanallarında bir hafta daha heyecanla devam ediyor. Seyircinin büyük bir beğeniyle izlediği takip ettiği diziler bu hafta da hız kesmeden ekranlara gelecek. Dizi severler haftanın üçüncü gününün yayın akışını araştırmaya başladı. Peki, 25 Ağustos 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 25 Ağustos Televizyonda Ne var? 25 Ağustos yayın akışı…

Ekleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 08:54
Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 00:04
25 Ağustos 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 18 Ağustos Televizyonda Ne var? 25 Ağustos Çarşamba Yayın Akışı

Türkiye'nin en çok seyirciye sahip olan kanallarında yeni bir yayın günü daha başladı. Birbirinden farklı yarışmalar, ana haber bültenleri, filmler ve diziler bu akşam izleyiciye sunulacak. Peki, 25 Ağustos 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 25 Ağustos Televizyonda Ne var? İşte 25 Ağustos Çarşamba yayın akışı

ATV 25 Ağustos 2021 Çarşamba Yayın Akışı


08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Yalan Dolan
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alfa Kurt



KANAL D 25 Ağustos 2021 Çarşamba Yayın Akışı


07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D
14:00 Küçük Ağa
16:00 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Transformers

STAR TV 25 Ağustos 2021 Çarşamba Yayın Akışı


07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18.40 Star Haber
20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet

FOX TV 25 Ağustos 2021 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Sen Çal Kapımı
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı

TRT 1 25 Ağustos 2021 Çarşamba Yayın Akışı


06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:40 Kalk Gidelim
11:05 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:35 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:50 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yabancı Sinema 'İğne İplik' (Altyazılı)
22:40 Türk Sineması 'Eşkıya'

TV8 25 Ağustos 2021 Çarşamba Salı Yayın Akışı


06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
15.00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni bölüm)

Show TV 25 Ağustos 2021 Çarşamba yayın akışı


06:00 Kalp Atışı
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
13:00 Bir Şansım Olsa
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Deliha 2

Kanal 7 25 Ağustos 2021 Çarşamba yayın akışı


06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Şakir Efendi
09:20 Seren Aslan'la Her Gün
10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:30 Aşk Bir Rüya
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Can Yoldaşım
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul

İşte merakla beklenen 25 Ağustos 2021 yayın akışı

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