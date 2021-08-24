25 Ağustos 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 18 Ağustos Televizyonda Ne var? 25 Ağustos Çarşamba Yayın Akışı

Türkiye'nin en çok seyirciye sahip olan kanallarında yeni bir yayın günü daha başladı. Birbirinden farklı yarışmalar, ana haber bültenleri, filmler ve diziler bu akşam izleyiciye sunulacak. Peki, 25 Ağustos 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 25 Ağustos Televizyonda Ne var? İşte 25 Ağustos Çarşamba yayın akışı…





ATV 25 Ağustos 2021 Çarşamba Yayın Akışı



KANAL D 25 Ağustos 2021 Çarşamba Yayın Akışı



STAR TV 25 Ağustos 2021 Çarşamba Yayın Akışı



FOX TV 25 Ağustos 2021 Çarşamba Yayın Akışı

TRT 1 25 Ağustos 2021 Çarşamba Yayın Akışı



TV8 25 Ağustos 2021 Çarşamba Salı Yayın Akışı



Show TV 25 Ağustos 2021 Çarşamba yayın akışı



Kanal 7 25 Ağustos 2021 Çarşamba yayın akışı



08:00 Kahvaltı Haberleri10:00 Bir Zamanlar Çukurova13:00 ATV Gün Ortası14:00 Yalan Dolan15:30 Kardeşlerim19:00 ATV Ana Haber20:00 Alfa Kurt07:00 Sihirli Annem09:00 Neler Oluyor Hayatta?11:00 Güneşin Kızları13:00 Magazin D14:00 Küçük Ağa16:00 Ece Üner ile Susma18:45 Kanal D Ana Haber20:00 Transformers07:00 Medcezir09:15 Yüksek Sosyete10:30 Erkenci Kuş13:30 Aramızda Kalsın16:45 Star Market18.40 Star Haber20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet08:00 Çalar Saat11:00 Şef Akademi Doğada13:45 Sen Çal Kapımı16:00 Fulya ile Umudun Olsun19:00 FOX Ana Haber20:00 Sen Çal Kapımı06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı06:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi07:40 Kalk Gidelim11:05 Tozkoparan İskender (Altyazılı)12:35 Gönül Dağı (Altyazılı)15:50 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)19:00 Ana Haber (Canlı)19:55 Doğrusu Ne?20:00 Yabancı Sinema 'İğne İplik' (Altyazılı)22:40 Türk Sineması 'Eşkıya'06:30 Oynat Bakalım07:15 8'de Sağlık08:30 Oynat Bakalım09:30 Masterchef Türkiye13:00 Paylaş Benimle15.00 Paylaş Benimle17:15 Masterchef Türkiye20:00 Masterchef Türkiye (Yeni bölüm)06:00 Kalp Atışı08:30 Bu Sabah11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk13:00 Bir Şansım Olsa15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme18.45 SHOW Ana Haber20:00 Deliha 206:30 Kanal 7'de Sabah07:45 Şakir Efendi09:20 Seren Aslan'la Her Gün10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı12:30 Aşk Bir Rüya14:30 Mutfağım Şahane15:30 Can Yoldaşım18:00 Kanal 7 Haber Saati19:00 Baş Tacım21:30 Diriliş Ertuğrulİşte merakla beklenen