2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası puan durumu nasıl? 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 eşleşmesi!

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecanlı bir şekilde devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız çıktığı beş maçın beşini de kazanarak tarih yazıyor! Grup maçlarının Türkiye Hollanda maçı ile tamamlanmasının ardından son 16 eşleşmeleri araştırılmaya başladı. 2021 CEV Avrupa Şampiyonası puan durumu nasıl? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası puan durumu nedir? 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16'da kim kimle eşleşti? İşte ayrıntılar...
2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI GRUP MAÇLARI BİTTİ Mİ?
Dün gerçekleşen Türkiye Hollanda maçı sonrasında 2021 CEV Avrupa Voleybol şampiyonası grup maçları bitti mi? sorusu araştırılmaya başladı. Milyonlarca voleybol severin heyecanla takip ettiği grup maçları 18-26 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. 28-30 Ağustos 2021 tarihinde oynanacak olan 8’li elemelerle birlikte 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda ikinci tura geçilecek. Peki, Türkiye grup maçlarında kaçıncı oldu?
TÜRKİYE GRUP MAÇLARINA KAÇINCI OLDU?
Filenin Sultanları D grubu grup maçlarında beş maça çıktı ve beş maçtan da galibiyetle ayrıldı. Son grup maçında Hollanda’yı mağlup eden Türkiye, D grubu birincisi olarak B grubunun dördüncüsü olan Çekya ile eşleşti.
2021 CEV AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUPLARI
Grup maçlarının tamamlanması sonrasında son 16 turu için eşleşmeler gerçekleştirildi. İşte 2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda gruplar
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A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Rusya.
B Grubu: Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya.
C Grubu: Hırvatistan, Belarus, Macaristan, İtalya, Slovakya, İsviçre.
D Grubu: Romanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Ukrayna.
Avrupa Voleybol Şampiyonası Grup Maçlarında Puan Durumu
A GRUBU:
Sırbistan 12 puan
Belçika 8 puan
Rusya 7 puan
Fransa 3 puan
Bosna Hersek 3 puan
Azerbaycan 0 puan
B GRUBU:
Polonya 12 puan
Bulgaristan 10 puan
Almanya 8 puan
Çek Cumhuriyeti 6 puan
İspanya 2 puan
Yunanistan 1 puan
C GRUBU:
Hırvatistan 12 puan
İtalya 9 puanda
Macaristan 4 puan
Beyaz Rusya 3 puan
Slovakya 3 puan
İsviçre 2 puan
D GRUBU:
Türkiye 12 puan
Hollanda 9 puan
Ukrayna 6 puan
İsveç 5 puan
Finlandiya 1 puan
Romanya 0 puan
D grubu birincisi olmayı başaran Türkiye, B grubunun dördüncüsü olan Çekya ile eşleşti. Türkiye Çekya voleybol maçı
29 Ağustos Pazar günü ekranlara gelecek.