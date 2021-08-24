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Taliban: Tüm yabancıların tahliyesi 31 Ağustos'a kadar tamamlanmalı

Taliban: Tüm yabancıların tahliyesi 31 Ağustos'a kadar tamamlanmalı

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD'nin Afganistan'daki tahliyesini Biden yönetiminin tüm Amerikan birliklerini geri çekmek için belirlediği 31 Ağustos tarihine kadar tamamlaması gerektiğini söyledi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise "Kabil'den çekilme için 31 Ağustos tarihinde bir değişiklik yok" açıklamasını yaptı.

Ekleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 18:31
Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 18:31
Taliban: Tüm yabancıların tahliyesi 31 Ağustos'a kadar tamamlanmalı

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'dan bir açıklama daha geldi. Reuters'e açıklamalarda bulunan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, 31 Ağustos'a kadar tahliyelerin tamamlanması gerektiğini ifade etti, ABD ile bu konuda anlaşmaya varmadıklarını ifade etti. Mücahid, büyükelçiliklerin kapanmasını istemediklerini, onlara güvence verdiklerini ifade etti. Taliban Sözcüsü, Kabil Havalimanı'ndakilere de evlerine dönmeleri yönünde çağrıda bulundu, "Misilleme için hedef alınacaklar listesi oluşturmadık, geçmişte olan her şeyi unuttuk." dedi.

"TAHLİYELER 31 AĞUSTOS'A KADAR TAMAMLANMALI"

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid şu mesajları verdi:

* Medya yeniden çalışmaya başladı ve medya özgürlükleri her geçen gün daha iyiye gidiyor.

* Kabil Havaalanı'nda bekleyen kalabalık eve gidebilir, onların güvenliğini garanti ediyoruz.

* Tüm tahliyelerin 31 Ağustos'ta tamamlanmasını istiyoruz.

"MİSİLLEME İÇİN LİSTE OLUŞTURMADIK, HER ŞEYİ UNUTTUK"

Pencşir'deki direnişin diyalogla çözülmesini istiyoruz.

* Yabancı büyükelçiliklerin kapanmasını veya çalışmayı durdurmasını istemiyoruz, onlara güvenlik garantisi verdik.

* ABD'ye Afganları vatanlarını terk etmeye teşvik etmemeye çağırıyoruz.

* Misilleme için hedef alınacaklar listesi oluşturmadık, geçmişte olan her şeyi unuttuk.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise "Kabil'den çekilme için 31 Ağustos tarihinde bir değişiklik yok" açıklamasını yaptı.


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