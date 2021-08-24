USD (Alış - Satış) : 8,41 - 8,43 EURO (Alış - Satış) : 9,87 - 9,89
Ana Sayfa.
Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken mesaj! Karar verseler 10 günde tamamlanır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken mesaj! Karar verseler 10 günde tamamlanır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan coronavirüs aşılama süreciyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Fahrettin Koca, 'Anne ve Babalara 6 Eylül Mesajı' notunu paylaşarak, "15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır." dedi.

Ekleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 15:27
Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 15:31
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken mesaj! Karar verseler 10 günde tamamlanır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan anne ve babalara 6 Eylül mesajı geldi. Bakan Fahrettin Koca, 'Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer.' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, '15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer.' sözlerini kullandı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 90 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığının 'covid19asi.saglik.gov.tr' sitesinde yer alan anlık verilere göre, 24 Ağustos saat 13.49 itibarıyla 46 milyon 531 bin 660 birinci doz, 35 milyon 582 bin 500 ikinci doz, 7 milyon 888 bin 258 üçüncü doz aşı uygulandı.

Böylece toplam yapılan doz sayısı 90 milyon 2 bin 418 oldu.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı