Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken mesaj! Karar verseler 10 günde tamamlanır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan anne ve babalara 6 Eylül mesajı geldi. Bakan Fahrettin Koca, 'Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer.' ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, '15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer.' sözlerini kullandı.



Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 90 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığının 'covid19asi.saglik.gov.tr' sitesinde yer alan anlık verilere göre, 24 Ağustos saat 13.49 itibarıyla 46 milyon 531 bin 660 birinci doz, 35 milyon 582 bin 500 ikinci doz, 7 milyon 888 bin 258 üçüncü doz aşı uygulandı.



Böylece toplam yapılan doz sayısı 90 milyon 2 bin 418 oldu.