Resmen açıkladı! İşte Ümit Özdağ'ın yeni partisinin adı ve logosu

Son olarak İYİ Parti'den ihraç edilen Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, uzun süredir dillendirdiği partisini kurdu. Özdağ, partisinin adını ve logosunu da duyurdu.
ÜMİT ÖZDAĞ PARTİSİNİN ADINI DUYURDU: ZAFER PARTİSİ
Twitter'dan açıklama yapan Özdağ şu ifadelerle Zafer Partisi'ni kurduğunu duyurdu 'Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor...'
ÜMİT ÖZDAĞ'IN PARTİSİNİN LOGOSU
Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'nin logosu ise kırmızı zemin üzerine meşale tutan beyaz el. Meşalenin alevleri içinde ise ay-yıldız yer alıyor.