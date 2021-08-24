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Resmen açıkladı! İşte Ümit Özdağ'ın yeni partisinin adı ve logosu

Resmen açıkladı! İşte Ümit Özdağ'ın yeni partisinin adı ve logosu

MHP'de Genel Başkan Yardımcılığı yapan ardından Meral Akşener'le birlikte İYİ Parti'yi kuran ancak buradan da ihraç edilen Ümit Özdağ partisini kurdu. Özdağ, Zafer Partisi'ni kurduğunu duyurdu. Peki Ümit Özdağ'ın partisinin logosu ne?

Ekleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 11:27
Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 12:53
Resmen açıkladı! İşte Ümit Özdağ'ın yeni partisinin adı ve logosu

Son olarak İYİ Parti'den ihraç edilen Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, uzun süredir dillendirdiği partisini kurdu. Özdağ, partisinin adını ve logosunu da duyurdu.
 
ÜMİT ÖZDAĞ PARTİSİNİN ADINI DUYURDU: ZAFER PARTİSİ
Twitter'dan açıklama yapan Özdağ şu ifadelerle Zafer Partisi'ni kurduğunu duyurdu 'Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor...'

ÜMİT ÖZDAĞ'IN PARTİSİNİN LOGOSU
Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'nin logosu ise kırmızı zemin üzerine meşale tutan beyaz el. Meşalenin alevleri içinde ise ay-yıldız yer alıyor.


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