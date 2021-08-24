MSB, MİT koordinasyonuyla 28 terör hedefinin vurulduğunu açıkladı

Terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesiyle birçok terör hedefi imha edildi. Teröristlerin yuvalandığı noktada 20'den fazla uçağın katıldığı harekatta 200 km derinliğe inildi.



Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında 'MİT ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 28 terör hedefi, hava harekatı ile imha edildi' denildi.



BAKAN AKAR HAREKAT MERKEZİNDEN TAKİP ETTİ



Öte yandan MSB'den yapılan diğer bir açıklamada operasyona ilişkin olarak 'Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyindeki Asos'ta icra edilen hava harekâtını, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden sevk ve idare etti. Harekât Merkezinde, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları da hazır bulundu' denildi.



HER BABAYİĞİDİN HARCI OLMAYAN BİR OPERASYON



Operasyona ilişkin sıcağı sıcağına değerlendirmelerde bulunan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ 'Mehmetçik için giremez dedikleri bir noktada yapılan başarılı bir operasyondan söz ediyoruz. Türkiye her babayiğidin harcı olmayan bir operasyondan alnının akıyla çıkmıştır. Bu tür operasyonların devamının geleceğini söylemek lazım' dedi.