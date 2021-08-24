MASKO'dan İkitelli'de çöken bina ile ilgili açıklama!

Bugün öğlen saatlerinde İstanbul İkitelli'de bulunan Masko Sanayi Sitesi'nde bir bina çöktü. MASKO Mobilya Kenti, bina çöküntüsü ile ilgili açıklama yaptı.



Yapılan açıklama şu şekilde;





'Sitemiz dahilinde İ.O.S.B tarafından ruhsatlandırılmış birinşaata bitişik mağazada saat 15.20 sularında göçük oluşmuştur. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmaması en büyük tesellimizdir.



Olay anı itibari ile yönetimimiz ve tüm çalışanlarımız ile müdahalede bulunulmuştur. Hemen akabinde Sayın valimiz Ali Yerlikaya ve Başakşehir kaymakamımız Uğur Turan'ın talimatıyla geniş emniyet tedbirleri alınmıştır.



İtfaiye, belediyemiz zabıtaları OSB yetkilileri ve bakanlık görevlileri tarafından olay yerinde inceleme, enkaz kaldırma faaliyetleri hızlı bir şekilde tamamlanarak sitemiz genelinde hayat normale dönmüştür.



Masko Mobilya Kenti Yönetim Kurulu "







