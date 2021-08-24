Mansur Yavaş'ın boş vaatlerine Fatih Altaylı bile dayanamadı!

Habertürk Tv canlı yayınına katılan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladı.







Kameralar karşısında sürekli projelerinden bahseden ancak göreve geldiği günden bu yana vaatlerinin hiçbirini yerine getirmeyen Mansur Yavaş'a Fatih Altaylı bile sitem etti. Altaylı 'Sayın başkan hep projeden bahsediyorsunuz, yapılacak diyorsunuz, yapılan bir şey yok..' ifadelerini kullandı. Altaylı'nın ifadelerine karşılık Mansur Yavaş yine bir projesinin olduğundan bahsetti.

