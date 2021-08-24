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Kaz Dağları'ndaki yangın sürüyor: 4 uçak ve 17 helikopterle müdahale

Kaz Dağları'ndaki yangın sürüyor: 4 uçak ve 17 helikopterle müdahale

Balıkesir'de Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisinde dün sabah başlayan yangın gece boyu devam etti. Gece ara verilen hava müdahalesi ise günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterlerle yeniden başladı. Kazdağı Milli Parkı'nda devam eden yangın, havadan drone ile görüntülendi. Gelen son dakika bilgisine göre ise yangın kontrol altına alındı. Bakan Pakdemirli, "Balıkesir Edremit yangını bugün saat 11.30 itibariyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasını yaptı

Ekleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 12:15
Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 12:20
Kaz Dağları'ndaki yangın sürüyor: 4 uçak ve 17 helikopterle müdahale

Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan vadide dün sabah saat 09.18'de henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına, gün boyu 4 yangın söndürme uçağı ve 17 helikopter katıldı.

Yangın, yaklaşık 50 hektar alanda etkili oldu. Saat 20.00 sıralarında ise havanın kararması nedeniyle hava müdahalesi sonlandırıldı.

Dozer ve iş makineleri tarafından açılan yoldan bölgeye ulaşan 47 arazöz ile 250'den fazla orman işçisinin yangına müdahalesi sabaha kadar sürdü.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.


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