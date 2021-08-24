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Kabil Havalimanı'nda kaos: 4 Afgan asker hayatını kaybetti...

Kabil Havalimanı'nda kaos: 4 Afgan asker hayatını kaybetti...

Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan kaosta 4 Afgan asker hayatını kaybetti, 3 asker de yaralandı. İddiaya göre olay; Afganistan özel kuvvetlerinden bir askerin havalimanı önündeki bir araç içinde arkadaşının cesedini bulmasıyla yaşandı. İşte detaylar...

Ekleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 16:07
Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 16:12
Kabil Havalimanı'nda kaos: 4 Afgan asker hayatını kaybetti...

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı giriş kapısında Afganistanlı bir askerin havaya ateş açması üzerine yabancı güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle yaşanan kargaşada 4 Afgan askeri hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı önündeki askeri hatta dün gece sıcak saatler yaşandı.

İddiaya göre, Afganistan özel kuvvetlerinden bir asker, havalimanı önündeki bir araç içinde arkadaşının cesedini buldu.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sinir krizi geçiren Afgan askerinin havaya ateş açması üzerine bölgede nöbet tutan uluslararası güçler, kendilerine saldırı olduğunu düşünerek karşılık verdi. Çıkan kargaşada 4 Afgan askeri hayatını kaybetti, 3 Afgan askeri yaralandı.


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