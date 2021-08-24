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İngiltere Savunma Bakanı Wallace: 'Türkiye' iddiaları medya spekülasyonu

İngiltere Savunma Bakanı Wallace: 'Türkiye' iddiaları medya spekülasyonu

İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin Türkiye'de bir mülteci merkezi kuracağına ilişkin haberlerin medyanın spekülasyonu olduğunu belirtti. Söz konusu iddiaları BBC yayınlamış, CHP ve İYİ Parti de bu iddiaların yayılmasını sağlamıştı. BBC'nin daha sonra özür dileyerek kaldırdığı yalan haberden dolayı muhalefet partilerinden bir özür gelmedi.

Ekleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 14:44
Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 15:11
İngiltere Savunma Bakanı Wallace: 'Türkiye' iddiaları medya spekülasyonu

İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, Times gazetesinde yer alan 'Türkiye'nin tepkisi nedeniyle İngiltere'nin Taliban'dan kaçan Afganlar için bölgesel merkezler kurma planlarından vazgeçtiği, mültecileri komşu ülkelerden getireceği' şeklindeki haberine Twitter üzerinden cevap verdi.

İngiltere'nin plandan vazgeçmediğini kaydeden Wallace, 'Haberin hiçbir temeli yok, tamamen spekülasyon. Bölge genelinde bir dizi işleme merkezi kuracağımızı söyledik. Bunu, bölgesel merkezin Türkiye'de olacağı şekline siz getirdiniz.' diye yazdı.

Mail On Sunday gazetesi, Savunma Bakanı Wallace'ın bir yazısına ver vermişti. Yazıda İngiltere'nin üçüncü ülkelerde sığınmacı kabul merkezleri oluşturacağı söylense de isim verilmemişti. Buna karşın gazete ayrı bir haberde Türkiye'nin adını bu ülkeler arasında göstermiş, benzer bir haber Guardian gazetesi tarafından da yayımlanmıştı.

BBC ÖZÜR DİLEMİŞTİ

BBC Türkçe ise Wallace'ın yazısında Türkiye'den bahsetmemesine rağmen, 'İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz' başlığıyla bir haber yayımlamıştı. Daha sonra habere ilişkin sosyal medya paylaşımını silen BBC Türkçe, 'atıf hatası yaptıklarını' belirterek özür dilemişti.


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