USD (Alış - Satış) : 8,46 - 8,47 EURO (Alış - Satış) : 9,91 - 9,93
Ana Sayfa.
Güncel
İmmünolog Profesör Doktor Sai Reddy uyardı: 'Covid 22 Delta'dan daha ölümcül olabilir...'

İmmünolog Profesör Doktor Sai Reddy uyardı: 'Covid 22 Delta'dan daha ölümcül olabilir...'

İmmünolog Profesör Doktor Sai Reddy Covid 22 olarak adlandırdığı varyantla ilgili dünyayı sarsacak bir açıklama yaptı. Reddy, Covid 22'nin Delta'dan daha ölümcül olabileceğini söyledi.

Ekleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 12:21
Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 12:25
İmmünolog Profesör Doktor Sai Reddy uyardı: 'Covid 22 Delta'dan daha ölümcül olabilir...'

Dünya tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Son dönemde varyantlar ile gündemden düşmeyen virüs ile ilgili İmmünolog Profesör Doktor Sai Reddy'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Reddy, 'Kovid-22' olarak adlandırdığı yeni bir varyantın dünyaya hakim olan Delta'dan daha ölümcül olabileceği konusunda uyardı.

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan coronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor. Virüs dünya genelinde 200 milyondan fazla insana bulaştı, 4 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.

DSÖ 'DELTA' VARYANTINI ENDİŞE VERİCİ OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan Koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise DSÖ'nün 'endişe verici' olarak nitelendirdiği Delta.

Ancak görünen o ki dünya genelindeki vaka artışlarının baş sorumlusu olarak gösterilen Delta bilim dünyasının gündemindeki tek varyant değil.

'COVİD 22 DELTA'DAN DAHA ÖLÜMCÜL OLABİLİR'

İmmünolog Profesör Doktor Sai Reddy, 'Kovid-22' olarak adlandırdığı yeni bir varyantın dünyaya hakim olan Delta'dan daha ölümcül olabileceği konusunda uyardı.

Daha güçlü bir varyantın ortaya çıkmasının 'kaçınılmaz' olduğunu iddia eden Reddy, 'Söz konusu varyant için şimdiden hazırlanmalıyız' dedi

Reddy, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Böyle bir varyant ortaya çıkarsa, bunu mümkün olduğunca erken tespit etmeli ve aşı üreticilerinin aşıyı hızla yeni varyantı kapsayacak şekilde uyarlamasını sağlamalıyız.'

İngiltere'de hükümete danışmanlık yapan bilim insanları geçtiğimiz haftalarda şu an dolaşımda olan Alfa, Beta, Delta ve Gama gibi daha bulaşıcı ve ölümcül varyantların birkaçının birleşmesiyle bir 'süper varyant'ın ortaya çıkabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

İngiltere'de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) tarafından yayınlanan raporda yeni bir koronavirüs varyantının yüzde 35'lik ölüm oranına sahip olan MERS kadar ölümcül olabileceği bilgisi yer almıştı.

SAGE'de görev alan bilim insanları tarafından hazırlanan raporda söz konusu mutasyonun aşılara ve ilaçlara karşı daha dirençli bir yapıda olabileceğinin de altı çizilmişti.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı