USD (Alış - Satış) : 8,46 - 8,47 EURO (Alış - Satış) : 9,91 - 9,93
Ana Sayfa.
Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yakalanan terörist ile ilgili flaş paylaşım: Şimdi hesap zamanı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yakalanan terörist ile ilgili flaş paylaşım: Şimdi hesap zamanı...

Turuncu kategoride yer alan terörist Sonuç Gürdeğir'in yakalanmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bakan Soylu; "Atalay Müdürüm; Birçok eyleme karışan, sana ve evlatlarımıza pusu kuran bir hain daha yakalandı…" dedi. Soylu, hesap zamanının geldiğini de vurguladı.

Ekleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 09:37
Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 09:40
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yakalanan terörist ile ilgili flaş paylaşım: Şimdi hesap zamanı...

İçişleri Bakanlığı, aranan teröristler listesinde turuncu kategoride yer alan terörist Sonuç Gürdeğir'in, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde saklandığı ikamette yakalandığını bildirdi. Bakan Soylu, bu gelişme sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu; ' Atalay Müdürüm; Birçok eyleme karışan, sana ve evlatlarımıza pusu kuran bir hain daha yakalandı… Şehitlerimizin ruhu şâd olsun. Emniyetteki her daim gurur duyduğun kardeşlerin, TURUNCU Kategorideki teröristi kıskıvrak yakaladılar. Şimdi hesap zamanı…' dedi.

BAKAN SOYLU: ŞİMDİ HESAP ZAMANI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Soylu şu ifadeleri kullandı:

Atalay Müdürüm; Birçok eyleme karışan, sana ve evlatlarımıza pusu kuran bir hain daha yakalandı… Şehitlerimizin ruhu şâd olsun. Emniyetteki her daim gurur duyduğun kardeşlerin, TURUNCU Kategorideki teröristi kıskıvrak yakaladılar. Şimdi hesap zamanı…


NE OLMUŞTU?

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Bingöl ve İstanbul İl Emniyet müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Erzurum eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 'Rodi Çevlik' kod adlı terörist Sonuç Gürdeğir'in, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir ikamette saklandığı tespit edildi.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalanan terörist Gürdeğir'in, 11 ayrı suçtan aranma kaydının bulunduğu belirlendi.

Terör örgütü mensubunun, 9 Ekim 2014'te Bingöl İl Emniyet Müdürü ve korumasının yaralanması, 2 güvenlik görevlisinin şehit olması eylemini gerçekleştiren örgüt mensupları arasında yer aldığı anlaşıldı.

Ayrıca söz konusu teröristin, 1 Ağustos 2016'da Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca yönelik gerçekleştirilen ve 7 polis memurunun şehit olduğu, 3 polisin yaralandığı bomba yüklü araç saldırısını düzenleyen örgüt mensuplarından biri olduğu tespit edildi.

Örgüt mensubu Gürdeğir, adli işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne götürüldü.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı