Ekrem İmamoğlu, seçim dönemi metrobüste video çektiği Bahattin Çağrış'ı 13 bin lira maaşla işe almış

Yerel seçim sürecinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Eminönü'nde bir televizyon röportajı esnasında 'Milli Piyango bana çıkarsa kendime metrobüs alacağım' diyen Bahattin Çağrış ile görüşmesi basına yansımıştı. Metrobüs istasyonunda buluşan ikili metrobüse binerek propaganda videosu çekmişti. Çağrış'ın İBB'de 13.000 TL maaş ile işe alındığı ileri sürüldü.



ÖNCE MUHABİRE TESADÜF GİBİ RASTLADI



Bahattin Çağrış önce bir orada çeken muhabir ile röportaj gerçekleştirdi. Muhabirin büyük ikramiye çıkması halinde ne yapacağını sorması üzerine en büyük hayalinin kendine özel metrobüs almak olduğunu söyleyerek yanıt veren Çağrış, 'İstanbul gibi büyük bir şehirde benim en büyük hayalim kendime özel metrobüs almak. Sırf, ayakta işe gidip gelmemek için. Hangi gün oturacağım onu düşünüyorum' dedi.



Çağrış şöyle konuşmuştu:



'Yaklaşık 5 yıldır her sabah oturabilme umuduyla evden çıkıyorum ama bir şekilde oturamıyorum. Oturarak eve gitmenin duygusunu yaşamak istiyorum. Bir gün boş koltuk buldum, oturdum. Onda da yaşlı bir amca denk geldi, 'Evladım yer verir misin?' dedi. 'Tabii ki' dedim. 3-5 saniye oturdum. Amca da tesadüfen son durağa kadar inmedi. Hep böyle ayakta gittim.'



HEMEN EKREM İLE BİR VİDEO ÇEKİLDİ



Röportajdan birkaç gün sonra Ekrem İmamoğlu, 'Milli Piyango bana çıkarsa kendime metrobüs alacağım' diyen Bahattin Çağrış ile görüşmüştü.



Çağrış ile Güzelyurt Metrobüs durağında buluşan İmamoğlu, birlikte metrobüse binerek bir süre konuşup, 'Bu işin düzeltilmesi çok zor değil. Ancak biraz ilgisizlik var. Bu işe özel bir sürprizimiz olacak. 1 Ocak'ın kerameti yani ama bazen de sorunları böyle dile getirmek lazım. Bak sen onun için büyük bir iş başardın. Hani bir problemin dile getiriliş biçimi bile bazen insanları motive eder ya, bu aynı zamanda demokrasinin güzelliğini hissettirmek gibi sana helal olsun.' şeklinde konuşmuştu.



METROBÜSÜ BİLE KÖTÜLEDİ



Metrobüs projesini kötüleyen İmamoğlu, 'Metrobüs projesi hat uzadıkça imkansız hale gelmiş. İlk başta, Topkapı - Avcılar tasarlanmıştı. İşin lojistik tarafı ve teknik inceleme süreci bir kenara bırakıldı. Bu kadar uzun hattın farklı çözümleri var. Metrobüse binişi ve gidişi 'Survivor' tarzı. Tekrar söylüyorum sorunu harika dile getirdin. Vatandaşın bir sorununu dile getirmesi konusunda örneksin.' sözlerini sarf etmişti.



Çağrış da İmamoğlu'nu övgü dolu sözler kullanmıştı.



'İMAMOĞLU'NUN EKİBİNDEYİM'



Çağrış'ın 23 Haziran seçimlerinden 1 hafta sonra İBB Özel Kalem'e gelerek belediyedeki durum hakkında bilgi toplamak istediği ve 'Beylikdüzü'nde Ekrem Başkanın özel kalem ekibindeyim' dediği ifade edilmişti.



İBB'DE İŞE ALINAN ÇAĞRIŞ AYLIK 13 BİN LİRA ALIYOR



İddialara göre İBB iştiraklerinden İSPER'de koordinatör olarak işe alınan Çağrış'ın aylık maaşının 13 Bin Türk Lirası olduğu belirtildi.