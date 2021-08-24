Bugün hava nasıl olacak? 24 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Göz gözü görmeyecek! Toz taşınımı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Tokat, Osmaniye, Van'ın kuzeyi ve doğusu ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



UYARILAR



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle bölgede toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Hava kalitesinde azalama, düşük görüş mesafesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



ÇANAKKALE °C, 32°C



Az bulutlu



İSTANBUL °C, 30°C



Parçalı bulutlu



KIRKLARELİ °C, 31°C



Az bulutlu



KOCAELİ °C, 33°C



Parçalı bulutlu





EGE



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 32°C



Az bulutlu ve açık



İZMİR °C, 33°C



Az bulutlu ve açık



MANİSA °C, 36°C



Az bulutlu ve açık



MUĞLA °C, 36°C



Az bulutlu ve açık





AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 35°C



Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu



ANTALYA °C, 37°C



Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 32°C



Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA °C, 35°C



Az bulutlu ve açık





İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 31°C



Az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 32°C



Az bulutlu



KONYA °C, 31°C



Az bulutlu



SİVAS °C, 29°C



Parçalı bulutlu





BATI KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 30°C



Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE °C, 33°C



Parçalı ve az bulutlu



KASTAMONU °C, 29°C



Parçalı bulutlu



ZONGULDAK °C, 28°C



Parçalı ve az bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 31°C



Parçalı bulutlu



RİZE °C, 27°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 28°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 26°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





DOĞU ANADOLU



Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ °C, 36°C



Parçalı ve az bulutlu



ERZURUM °C, 26°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS °C, 26°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN °C, 31°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Şanlıurfa ve Mardin çevreleri başta olmak üzere bölgenin güney ve doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 39°C



Az bulutlu



DİYARBAKIR °C, 38°C



Parçalı ve az bulutlu



GAZİANTEP °C, 37°C



Az bulutlu



SİİRT °C, 38°C



Parçalı bulutlu