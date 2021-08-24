Başkan Erdoğan'dan Genç Dostu Şehirler Kongresi ve Sergisi'nde önemli açıklamalae!





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da 'Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamarından satır başları;



Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan öğrencilerimize, dünyanın dört bir köşesinde milletimizi gururla temsil eden her bir kardeşime buradan selamlarımı iletiyorum.







- Yarınlarımız inşallah bugünden daha parlak olacaktır.



- Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin gençlerine hizmet etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Gençlerimizle gurur duyuyorum





Ayrıntılar geliyor...

