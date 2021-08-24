Avrupa Birliği'nden Taliban'a çağrı: Kabil Havalimanı'ndan geçişlere izin vermeli

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, G7 Liderler Toplantısı sonrası Afganistan'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Michel, "Taliban Kabil Havalimanı'ndan geçişlere izin vermeli" çağrısında bulundu.



"TALİBAN'I TANIYIP TANIMAMAK TOPLANTININ KONUSU DEĞİLDİ"



Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise yaptığı açıklamada, toplantının odak noktasının insanları tahliye etmek ve güvenliklerini sağlamak için beraber çalışmak" olduğunu belirterek, "Taliban'ı tanıyıp tanımamak toplantının konusu değildi" dedi.



BİDEN'DAN SON DAKİKA AFGANİSTAN AÇIKLAMASI



Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Pentagon'un tavsiyesine uyarak Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmayacağı bildirildi.



NE OLMUŞTU?



ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.



Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.



Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.



Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.