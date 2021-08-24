Ankara Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 44 zam yaptı!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yeni bir skandal daha yaşandı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye bağlı Seğmenler Su şirketinde suya yüzde %44 zam yaptı. Şirketten su alan bayiler ise belediye önünde Mansur Yavaş'ı protesto etti.



Seğmenler Su şirketinin batacağı söylentileri kısa süre önce kulislerde konuşulmaya başlanmıştı. Mansur Yavaş, attığı bu son adımla neredeyse şirketin iflasını hızlandırmış oldu. Bayiler ve müşteriler bu fahiş zammı karşılayamayacağı için 'Yönetim istifa' sözleriyle Mansur Yavaş'ı istifaya çağırdı.