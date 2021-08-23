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24 Ağustos BİM Kataloğu BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Salı Nelerde İndirim Var? BİM 24 Ağustos kataloğunda ne var? 24 Ağustos BİM Aktüel

24 Ağustos BİM Kataloğu BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Salı Nelerde İndirim Var? BİM 24 Ağustos kataloğunda ne var? 24 Ağustos BİM Aktüel

İndirim takip eden kişiler için BİM 24 Ağustos 2021 kataloğu yayınlandı! Onlarca indirimli ürüne yer verilen BİM 24 Ağustos kataloğu bu Salı itibariyle raflardaki yerini aldı. Haftanın BİM kataloğuna bakıldığı zaman bu hafta şort takımı, çorap, silikon ponponlu sırt çantası, canlandırıcı tonik başta olmak üzere pek çok ürün satışa sunulacak. Peki, 24 Ağustos BİM Kataloğu BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Salı Nelerde İndirim Var? BİM 24 Ağustos kataloğunda ne var? 24 Ağustos BİM aktüel ürünleri

Ekleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:47
Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 08:50
24 Ağustos BİM Kataloğu BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Salı Nelerde İndirim Var? BİM 24 Ağustos kataloğunda ne var? 24 Ağustos BİM Aktüel

24 Ağustos 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu fırsatlı ürünlerden alışveriş yapmak isteyen kişilerle paylaşıldı! Ev giyim ürünlerin ağırlıkta olduğu aktüel ürünler kataloğunda birbirinden farklı ürünlere yer veriliyor. Peki, 24 Ağustos BİM Kataloğu BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de bu Pazartesi Nelerde İndirim Var? BİM 24 Ağustos kataloğunda ne var? 24 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 24 Ağustos Kataloğunda Hangi Ürünler İndirimde? 






































-Comfort Family pamuklu diz altı çorap 4.95 TL

-pamuklu külotlu çorap 9.90 TL

-Penti külotlu çoraplar 7,90 TL

-pantolon çoraplar 4,50 TL

-Duracell 10lu AAA ince pil 26,90 TL

-10lu kalem pil AA ise 26,90 TL

-3'lü bralet Slip şort takımı 49.90 TL







-Slip boxer 9.90 TL

-İri salamura tuz Cihan 3000gr 3,50 TL

-Cardella 500 makarna çeşitleri 2,50 TL

-Polonez hindi burger 8,90 TL,

-Banvit Cheddarlı piliç jumbo sosis 9,90 TL,

-Dilimli dana salam 150gr

-Danet 8,90 TL

-Lezita 150gr piliç dilimli salam 4,50 TL

-Maret dana kangal sucuk 500gr 28,90 TL


BİM 24 Ağustos kataloğunda yer alan ürünlere tüm BİM mağazalarından ulaşabilirsiniz.

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