Müge Anlı Ne Zaman Başlayacak? Müge Anlı’nın Yeni Sezon Tarihi Müge Anlı Yeni Sezon Ne Zaman?

ATV'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, üç aylık yaz tatilinin ardından yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor! Bu yıl 14. Sezonu ile yayın hayatına devam edecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in gündeme gelmesi üzerine seyirci Müge Anlı ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Heyecanın, mutluluğun, üzüntünün bir arada olduğu program yakın zamanda yayın hayatına devam edecek! Peki, pek çok gizemli olay ve cinayetin çözüldüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak?





MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



MÜGE ANLI KİMDİR?



13 sezondur ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bu yıl 14. Sezonu ile ekranlara gelecek. Müge Anlı'nın Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım sonrasında pek çok izleyicivesorularının cevabını araştırmaya başladı. Ünlü sunucu Müge Anlı ise programı hakkında sorulan sorulara ‘Kavuşmamıza çok az kaldı.' Yanıtını verdi. Pek çok kişinin merakla beklediği programın her yıl olduğu gibi bu yıl da 13 Eylül'de başlaması bekleniyor.Ünlü sunucu Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitim gören Müge Anlı, Yüksek Lisansını ise Kadir Has Üniversitesinde gerçekleştirmiştir.2008 yılında kendisi gibi gazeteci olan Burhan Akdağ'dan ayrılan Müge Anlı'nın bu evlilikten bir kızı vardır. Yayın hayatında ilk kez Dobra Dobra programı ile adını duyuran Müge Anlı, uzun bir süre Dobra Dobra programında yer aldıktan sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunmaya başlamıştır. 13 sezondur kayıpları bulan, cinayetleri aydınlatan ve pek çok kavuşmaya öncülük eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bu yıl 14. Sezonu ile ATV ekranlarında yer almaya devam edecek.Müge Anlı ile Tatlı Sert Eylül ayında 14. sezonu ile ATV ekranlarında!