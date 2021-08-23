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Milli Eğitim Bakanı Özer'den sel bölgesi için yüz yüze eğitim açıklaması: Tüm hazırlıklar tamam

Milli Eğitim Bakanı Özer'den sel bölgesi için yüz yüze eğitim açıklaması: Tüm hazırlıklar tamam

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1-3 Eylül arasında yapılacak uyum eğitimlerinin esasları belirlendi. MEB tarafından tüm illere gönderilen yazıda, öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 31 Ağustos Salı günü başlayacağı ve eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile uyum eğitimine yönelik planlamalar sebebiyle okula uyum eğitimlerinin 1-3 Eylül'de yapılacağı hatırlatıldı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den de sel bölgesi ile ilgili yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Özer; "6 Eylül için tüm hazırlıklar tamam" dedi.

Ekleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:33
Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:36
Milli Eğitim Bakanı Özer'den sel bölgesi için yüz yüze eğitim açıklaması: Tüm hazırlıklar tamam

Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği yazıda, öğrencilerin okula uyumlarının etkin bir şekilde sağlanması için uyum eğitimi uygulamalarının belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülmesinin önem arz ettiği vurgulandı. Buna göre, genelge doğrultusunda eğitim ve öğretim yılının başladığı 6 Eylül itibarıyla ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5'inci sınıf öğrencilerinin eğitim ortamına uyumlarının sağlanması için gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

KASTAMONU, SİNOP VE BARTIN AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketi yaşanan illerde de eğitimin eş zamanlı başlayacağını bildirdi. Özer, 'Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz.' dedi.

Uyum etkinlikleri kapsamında oyun temelli etkinliklere, öğrencilerin okula aidiyet duygusunu artıran faaliyetlere yer verilecek.

Öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.

Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak.

Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanları uyum çalışma süreç ve etkinliklerine aktif olarak katılacak. Taşımalı eğitim öğrencileri de yerel imkanlar ölçüsünde uyum eğitiminden yararlandırılacak.


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